Il Comune di Bugliano obbliga cani e NoVax a casa Capodanno: Barbara Balanzoni ci ricasca

Altra iniziativa dell‘inesistente Comune di Bugliano e nuovamente Barbara Balanzoni vittima illustre di una presa in giro. Fino a prova contraria, l’anestetista che in questi mesi è riuscita a diventare un punto di riferimento per il mondo NoVax ha ricondiviso lo screenshot di un’ordinanza che a conti fatti è inventata. In quanto è inventata la sua fonte. Errare è umano, perseverare è diabolico. In quest’ottica, possiamo evidenziare che la diretta interessata sia cascata di recente in una presa in giro molto simile, stando al nostro articolo pubblicato allora.

Il Comune di Bugliano con l’obbliga di tenere cani e NoVax a casa Capodanno: Barbara Balanzoni ci ha creduto?

Il quesito è lecito. Può aver creduto effettivamente Barbara Balanzoni che il Comune di Bugliano abbia deciso di obbligare cani e NoVax a restare a casa durante la festa di Capodanno? Non lo sapremo mai, anche se al momento tutte le evidenze ci portano verso una risposta affermativa. Già, perché la stessa Barbara Balanzoni ha condiviso su Twitter un post in cui sembra criticare in modo molto aspro le decisioni del sindaco.

Nessun elemento sarcastico, tramite il quale si riesca a comprendere che lei abbia capito il gioco, ma soprattutto la natura del progetto relativo al Comune di Bugliano. Qualche giorno fa, quando le fecero notare di essere cascata in una “trollata”, lei reagì portando avanti la teoria secondo cui è il concetto che conta. Qui non sappiamo ancora come andrà a finire e quale sarà la presa di posizione (in seconda istanza) di Barbara Balanzoni.

Se fosse chiara l’ironia dell’admin della pagina “Comune di Bugliano”, perché non commentare in modo diverso? Tutte domande al momento senza risposta. Nel frattempo, non possiamo fare altro che prendere atto del tweet pubblicato da Barbara Balanzoni, in attesa di scoprire come andrà a fine questa storia molto singolare.

