Cancelliamo il finto messaggio IBL Banca: segnalato un SMS basato su OTP oggi

Bisogna rimuovere in fretta il finto messaggio IBL Banca, essendo stato segnalato un SMS basato su OTP oggi nonostante gli avvertimenti dei mesi scorsi della stessa banca sui social. Fate molta attenzione al ritorno dell’SMS IBL Banca falso, un modo da parte dei truffatori di poter estorcere denaro a qualche utente più distratto. Quello che deve immediatamente far pensare che si possa trattare di una truffa è proprio la metodologia con la quale l’utente viene contattato dalla presunta banca.

Occorre rimuovere il finto messaggio IBL Banca: segnalazioni in merito ad un SMS basato su OTP oggi

Pioggia di SMS farlocchi in questo periodo, dunque, dopo le segnalzioni sul finto messaggio PosteInfo di ieri. Nella maggior parte dei casi infatti arrivano messaggi, mail o telefonate da nomi di banche che esistono realmente sul suolo italiano. Come nel caso dell’SMS IBL Banca falso si tratta di una banca che ha tanti clienti in Italia, ma state sicuri che per qualsiasi tipo di comunicazione non verranno mai utilizzati i metodi sopra citati per chiedere informazioni personali all’utente.

Il sospetto deve essere generato nella mente di ognuno di noi appena si chiedono password, credenziali ed altri dati di questo genere. Può insomma capitare di ricevere una telefonata o una mail dalla propria banca, ma il tutto diventa immediatamente sospetto quando ci sono richieste personali. Più volte è circolato l’SMS IBL Banca falso, tant’è che la stessa banca, sui vari profili social, ha dovuto mettere in guardia gli utenti ed i vari clienti.

La spiegazione è sempre stata piuttosto chiara, ossia che non bisogna mai inserire i propri dati o le password in questi messaggi oppure dirli a voce per telefono, perché questo è ciò che vogliono i truffatori. Dal punto di vista tecnico si parla di phishing, quando il messaggio sospetto arriva tramite mail, vishing per una telefonata o smishing per quanto riguarda l’SMS.

Sono i trucchi più frequenti utilizzati dai truffatori per ingannare gli utenti ed in queste ore è ritornato in auge l’SMS IBL Banca falso, dove appunto si chiede qualche informazione dettagliata su password e dati personali. Non abboccate a questo tipo di truffa, è sempre molto comune, ma anche semplice da smascherare. Dunque, stiamo alla larga dal fasullo messaggio IBL Banca, dopo le segnalazioni riguardanti un SMS basato su OTP oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.