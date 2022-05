Cambia totalmente la versione dei fatti di Gabriele Bianchi su quello che ha fatto a Willy

Arriva una potenziale svolta in queste ore, a proposito di Gabriele Bianchi e della sua versione dei fatti in merito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il caso ha colpito emotivamente tutta Italia, infatti, ha fatto emergere opinioni contrastanti dei fratelli accusati di essere i principali responsabili di un omicidio del tutto immotivato. Con tanto di aggressione nei confronti di un ragazzino intervenuto solo per sedare una rissa. Già in passato, sul nostro sito, abbiamo analizzato da vicino alcune indiscrezioni sulle dichiarazioni dei presunti colpevoli.

Cosa dice ora Gabriele Bianchi sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte

Oggi 26 maggio, però, si fa chiaramente uno step in più sul punto di vista di Gabriele Bianchi, come è stato riportato con tanto di virgolettato da Next Quotidiano. Per farvela breve, il ragazzo afferma che se potesse tornerebbe indietro nel tempo per cambiare tutto, sperando che la famiglia di Willy possa trovare con il tempo un po’ di pace dopo la tragedia affrontata. Non chiede perdono perché, come accennato, ha cambiato con il trascorrere dei mesi la sua versione dei fatti.

A suo dire, infatti, non ha toccato la vittima neanche con un dito, ribadendo che chiunque lo conosca potrebbe confermare che non sia in grado di fare quello per cui è accusato. Una storia, quella raccontata di recente da Gabriele Bianchi in aula, che cozza pesantemente con le testimonianze raccolte a margine della vile aggressione costata la vita allo stesso Willy Monteiro Duarte. Starà adesso a chi di dovere valutare se la testimonianza sia stata sincera o meno.

Di sicuro Gabriele Bianchi, insieme a suo fratello, è stato da tempo condannato dall’opinione pubblica, che ancora oggi non riesce a dimentica il modo barbaro con cui è stato ucciso Willy. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori colpi di scena, dopo la sorprendente uscita di uno dei due fratelli.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.