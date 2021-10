Sta facendo discutere ancora oggi 14 ottobre quanto avvenuto in occasione della puntata di Striscia La Notizia andata in onda mercoledì sera, con relativa consegna del tapiro ad Ambra Angiolini e critiche per nulla velate nei confronti di Vanessa Incontrada. La nota conduttrice, come noto, è ormai il volto principale della trasmissione insieme al comico ad Alessandro Siani e a molti non è andata giù il fatto che abbia riso della separazione tra Ambra e l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Vanessa Incontrada ha dovuto stoppare i commenti su Ambra Angiolini per il tapiro di Striscia La Notizia

A rendere tutta la vicenda più complicata, i chiari indizi che sono arrivati anche dalla figlia di Ambra Angiolini, secondo cui l’attrice ed ex star di “Non è la Rai” sarebbe stata tradita dal suo precedente partner. Il caso lo abbiamo esposto nelle scorse ore con un altro articolo ed è ormai noto a tutti. Ebbene, in molti trovano insensato che il tapiro di Staffelli sia stato consegnato non per una gaffe, ma per una separazione avvenuta a causa della presunta condotta discutibile del suo ex compagno. Basti pensare ad alcuni commenti sulla pagina Facebook di Vanessa Incontrada:

“Che delusione. Quella che faceva tanto la vittima del giudizio altrui, ha preso parte ad una pagliacciata contro una donna tradita. A tutto c’è un limite. La dignità dovrebbe essere più importante del bonifico da striscia”;

“Intense, speciali, forti. Lei che ha subito cattiverie di tutti i tipi quando ha preso peso, mostri la sua bellezza dissociandosi dal servizio squallido nei confronti della Angiolini”;

“Mi aggiungo ai tanti commenti di non approvazione per aver lasciato “correre” sulla consegna del tapiro ad Ambra cosa che ho letto dal momento che non guardo quel programma. Le posizioni si prendono sempre non solo quando ci toccano personalmente. Mi hai deluso“.

Come avrete notato dal link appena riportato, Vanessa Incontrada è stata costretta a bloccare i commenti all’interno dei suoi ultimi post Facebook, in quanto il popolo del web non le ha perdonato le risate in seguito al servizio di Striscia La Notizia. Ovviamente, ci riferiamo al video con la consegna del tapiro ad Ambra Angiolini.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.