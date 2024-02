Bufera sulla giornalista Marzia Forni per la domanda a Geolier: ha replicato poco fa

Un vero e proprio trend social ha preso piede nel corso delle ultime ore, concentrandosi sulla giornalista Marzia Forni. Probabilmente in tanti non sanno di chi si tratti, ma durante il fine settimana del Festival di Sanremo ha acquisito una certa popolarità per aver posto domande molto particolari a Geolier. L’artista si è ritrovato dal canto suo al centro di tante discussioni per la vittoria in occasione della serata delle cover, in cui a detta di diversi giornalisti era stata Angelina Mango ad avere maggiori meriti.

Smettiamola con la giornalista Marzia Forni per la domanda posta a Geolier: la sua risposta ufficiale

Inutile, ora, tornare sulla vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, a maggior ragione dopo l’approfondimento di questa mattina dedicato a suo padre venuto a mancare nel 2014. Più che altro, il nostro è un invito a coloro che hanno preso di mira Marzia Forni. Lei stessa, infatti, si è scusata per aver utilizzato il termine “rubare“, nel porre una domanda allo stesso Geolier a proposito della vittoria del venerdì. Come se non bastasse, ha voluto spiegare pubblicamente le ragioni che l’hanno indotta a chiedere al cantante lumi sulle SIM multiple utilizzate per votarlo.

Insomma, un errore di “forma” da parte suo, ammesso e consultabile tramite un video che la giornalista ha pubblicato in questi minuti sui suoi canali social. A prescindere dal fatto che l’intervento possa non essere stato apprezzato, questo non dà il diritto a nessuno di insultarla. A maggior ragione, arrivare a minacciarla, considerando quanto è stato denunciato tramite il suddetto filmato da Marzia Forni.

Tutti possono sbagliare e lei stessa afferma senza problemi di aver usato un termine non adeguato, nel momento in cui ha posto una domanda a Geolier. Tuttavia, un errore per il quale ci si è pure scusati non potrà mai rendere comprensibile una reazione smisurata da parte degli utenti. Occorre lasciare in pace la giornalista Marzia Forni.

