Aria pesante su Teo Mammucari: l’episodio con Belen Rodriguez a ‘Le Iene’ da contestualizzare

Un vero e proprio caso, quello che si è venuto a creare in queste ore a margine della prima puntata della trasmissione “Le Iene” con il duo composto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. In passato, infatti, la showgirl argentina è stata al centro di notizie riguardanti soprattutto il gossip, come vi abbiamo riportato con alcuni articoli a tema. Oggi, però, la questione diversa, visto che in tanti si sono scagliati contro il suo collega per un’espressione che avrebbe utilizzato giovedì sera.

Cosa è successo tra Teo Mammucari e Belen Rodriguez a ‘Le Iene’

Come sono andate le cose tra Teo Mammucari e Belen Rodriguez durante ‘Le Iene’? Ad un certo punto, è apparsa una grafica in cui sono stati mostrati i volti di persone con cui la conduttrice ha avuto relazioni in passato. Facendo autoironia, la diretta interessata ha dichiarato testualmente quanto segue “Così sembro una…“. Lasciando intendere di apparire come una donna “di facili costumi”. A quel punto Teo Mammucari ha rincarato la dose, affermando che lei non sembri, ma che in realtà lo sia.

Doveroso chiarire che i telespettatori sintonizzati davanti alla tv abbiano potuto cogliere il senso della battuta. In un momento storico del genere, forse, evitabile. Tra i due, però, c’è un rapporto di amicizia confidenziale, il che aiuta ad inquadrare meglio l’intera situazione. Infatti, la stessa Belen Rodriguez non ha mostrato alcun segno di insofferenza nei confronti di Teo Mammucari dopo la sua battuta. Anzi, la cosa è stata ignorata, al punto da apparire immediatamente archiviata.

Il pubblico del web, però, non perdona, facendo notare quanto sia stato inopportuno Teo Mammucari durante ‘Le Iene’ con quell’espressione a proposito di Belen Rodriguez. La contestualizzazione aiuta a minimizzare l’accaduto, fermo restando che con ogni probabilità alcuni termini potevano essere evitati. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori strascichi.

