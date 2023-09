Bufera su Paola Egonu che lascia la Nazionale e chieste le dimissioni di Mazzanti: caos su FB

La notizia non è ancora ufficiale, ma le fonti pronte a confermare la voce su Paola Egonu che lascia la Nazionale sono autorevoli, al punto da innescare il dibattito tra chi se la prende con lei e chi, al contrario, richiede a gran voce le dimissioni di Mazzanti. Qualcosa evidentemente si è rotto durante il cammino agli Europei dell’Italia, in seguito alla rovinosa sconfitta contro la Turchia in semifinale, prima di cedere per 3-0 anche nella finale di consolazione per il terzo posto contro l’Olanda.

Tra dimissioni di Mazzanti e Paola Egonu che lascia la Nazionale: facciamo chiarezza

Come tutti sanno, tutte le notizie riguardanti Paola Egonu fanno rumore. Basti pensare a quanto riportato in questi anni sul nostro sito a proposito della nota pallavolista. Tra partecipazione al Festival di Sanremo e “tira e molla” con la stessa Nazionale, soprattutto per questioni legate al razzismo, non mancano certo le polemiche del passato sul suo conto. Ora un ulteriore capitolo, alimentate anche dal fatto che buona parte degli appassionati di volley gradirebbe le dimissioni di Mazzanti.

La situazione è molto chiara, con le critiche ricevute che pare abbiano indotto Paola Egonu a non prendere parte al torneo pre-olimpico, a questo punto fondamentale dopo la sconfitta agli Europei per entrare nel lotto delle Nazionali che potranno ambira alla medaglia d’oro. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, come accennato in precedenza, non è certo che Paola Egonu abbia lasciato la Nazionale, pur essendo molto insistenti le indiscrezioni di queste ore.

Se su Paola Egonu si attendono solo riscontri più concreti, sperando ci possano essere passi indietro per il bene della Nazionale in vista delle qualificazioni alle prossime Olimpiadi, pare essere una bufala la voce sulle dimissioni di Mazzanti. Nonostante l’Italia abbia toppato un altro evento importante. Solo la Federazione riuscirà a confermare o smentire voci di questo tipo.

