Bufera su Giletti per gaffe e fuori onda da Odessa al suono delle sirene: “Non rompere i cogl*oni”

Sta girando proprio in queste ore un video che ci mostra la gaffe ed il fuori onda di Giletti direttamente da Odessa, in un momento di forte tensione. Deciso a restare in diretta, durante il collegamento con LA7, il conduttore si è espresso non si sa a chi con una frase che sta creando non poche discussioni oggi 4 aprile. Come se non bastasse la bufala secondo cui il giornalista non si trovasse in Ucraina, bensì presso la stazione di Barra, in provincia di Napoli, c’è un altro elemento di riflessione questo lunedì.

Perché si parla di Massimo Giletti in merito a gaffe e fuori onda da Odessa

La precedente fake news l’abbiamo analizzata con un altro articolo, mentre ora tocca soffermarsi su una notizia vera. Il fuori onda di cui tutti parlano stamane c’è stato. Giletti si è rivolto in modo scortese verso qualcuno che era lì vicino a lui. Non sappiamo se nei confronti di un membro della troupe che lo ha seguito a Odessa, oppure a qualcuno del luogo. L’episodio può essere rivisto attraverso il video che si trova su Twitter.

A prescindere dal destinatario della frase “non rompere i cogl*oni“, è bastato questo episodio per riaccendere il dibattito sull’opportunità che si trovi in Ucraina. Il momento è estremamente delicato e in tanti hanno criticato Giletti per essersi recato a Odessa senza esperienza diretta in scenari di guerra. Ancora, non sono pochi gli italiani che gli imputano la volontà di spettacolarizzare il conflitto in corso, con il colo in tento di far aumentare lo share della sua trasmissione.

Dunque, tutto ruoterebbe attorno a “Non è l’Arena“, ma qui siamo solo nel campo delle congetture. In base a quello che ci avete chiesto, non possiamo fare altro che evidenziare l’effettiva gaffe di Massimo Giletti da Odessa, con un fuori onda che al momento del suono delle sirene evidenzia lo stato di pericolo vissuto in quei secondi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.