Massimo Giletti non è a Odessa, ma a Barra: soliti noti che credono alla stazione di Napoli

Massimo Giletti si troverebbe a Barra, presso una stazione di Napoli secondo uno screenshot che gira su Facebook. La puntata di “Non è l’Arena” del 3 aprile è andata in onda con Massimo Giletti presente ad Odessa, in Ucraina, per testimoniare in diretta la guerra che purtroppo continua ad essere protagonista. Lo aveva fatto già qualche puntata fa, ma questa volta portare avanti la trasmissione è stato più complicato, con costanti interruzioni dovute alle esplosioni avvenute proprio nelle vicinanze dove Giletti si trovava insieme alla sua troupe.

Massimo Giletti non sarebbe a Odessa, ma alla stazione di Barra a Napoli

Dunque, oggi si parla di Massimo Giletti non per la polemica del giorno, come avvenuto a marzo, ma a causa dei soliti creduloni. Quello però che è accaduto successivamente sul web ha davvero dell’incredibile, perché è apparso su un sito che si occupa di satira l’immagine di Giletti in collegamento non da Odessa, ma bensì dalla stazione di Barra, un paesino nel napoletano.

Trattandosi di un sito satirico è evidente come sia stata fatta dell’ironia su questi collegamenti di Giletti, il problema è che purtroppo molti utenti tendono sempre a credere alle cose che vedono senza approfondire la questione. In poche parole c’è chi ha creduto effettivamente che Massimo Giletti non fosse in collegamento da Odessa, bensì dalla stazione di Barra. Un post ironico che dobbiamo purtroppo specificare, visto come tale immagine sia diventata alquanto virale e che molti hanno considerato reale.

Massimo Giletti era realmente ad Odessa e la sua presenza lì ha scatenato qualche polemica sui social, con diversi utenti che hanno evidenziato la voglia di spettacolarizzare la guerra da parte del presentatore di Non è l’Arena.

In questo secondo collegamento c’è stato addirittura un battibecco con la troupe che era con lui, proprio perché le esplosioni stavano avvenendo vicino alla loro postazione. Giletti non ne ha voluto sapere di interrompere il collegamento con il suo studio, dove erano presenti alcuni ospiti. Come si nota dal sito di LA7.

Ha voluto continuare e dopo uno stacco pubblicitario lo si è sentito anche pronunciare la frase “Non rompete i co…” rivolto proprio alla sua troupe. Si fa ironia sul suo modo di raccontare la guerra, giusto o sbagliato che sia, ma fate come sempre molta attenzione a ciò che leggete, perché dover precisare che il post di Massimo Giletti presente alla stazione di Barra, presso Napoli, fosse sarcastico, è alquanto assurdo.

