Bufera su Ezio Greggio che ha chiesto alla mamma di Enea di tornare da lui: replica ufficiale

Sui social ha scatenato un vero putiferio l’appello di Ezio Greggio alla mamma del piccolo Enea, abbandonato davanti alla clinica Mangiagalli di Milano nel giorno di Pasqua. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha preso a cuore questa vicenda invitando la mamma a ripensarci, dicendo che tutti l’avrebbero aiutata in una situazione di così grande difficoltà, principalmente perché il bambino merita una mamma vera e non una mamma che dovrà poi occuparsene, ma non è quella vera.

Polemiche su Ezio Greggio dopo la riciesta alla mamma di Enea: il presentatore ha risposto ufficialmente

Questione delicata, dunque, che richiama l’attenzione su un personaggio che in passato si è già ritrovato al centro di una fake news relativa alla sua finta morte. Una frase che ha scatenato un putiferio social incredibile, con tanti commenti contro Ezio Greggio, infatti le sue parole sono state interpretate da molti come degli insulti nei confronti dei genitori adottivi.

Inevitabilmente, dopo il caos generato da questo appello, Ezio Greggio ha dovuto nuovamente ripresentarsi sui social per fare una precisazione su quanto detto durante il giorno di Pasqua a proposito dell’abbandono del piccolo Enea. Il presentatore ha voluto ribadire come le sue parole non fossero rivolte contro i genitori adottivi, anzi questi sono a volte migliori di quelli naturali, ma l’appello era rivolto ad una donna che probabilmente con qualche aiuto poteva ripensare alla scelta fatta.

Infatti Greggio ha precisato come la donna abbia lasciato anche una lettera piuttosto commovente insieme ad Enea, evidenziando come le difficoltà della sua vita le impedivano di prendersi cura del piccolo, che però ha sempre amato dal primo istante. La speranza della donna è che quindi il piccolo possa ritrovarsi in una famiglia che possa offrirgli il meglio. Con questo appello, Ezio Greggio ha provato a far ricredere la donna sulla scelta attuata, dicendole di non essere sola e pronto ad aiutarla in tutti i modi.

