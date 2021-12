Miti e leggende sui casinò si susseguono da millenni. Dagli egizi ai romani fino ai cinesi la realtà si è mescolata sempre con la finzione.

Teorie bizzarre e credenze si sono sviluppate di pari passo alla passione per il gioco. Se ci pensiamo la combinazione tra abilità e fortuna dona ai casinò e al gioco in generale un’aura di mistero incredibile. Da una coppia di dadi antichi ritrovati in una tomba in Egitto al gioco praticato per strada dai Romani fino alle carte usate nel Medioevo in Cina abbiamo tante notizie strampalate.

Gli appassionati amano il mondo dei casinò, in luoghi fisici ma anche sul web. Amano l’atmosfera, l’adrenalina, l’entusiasmo dell’attesa e di una possibile vincita. Di solito un giocatore che tenti la sua fortuna in uno dei casinò italiani più importanti, anche in rete (recensiti da online-casinos.com), infatti, avrà sempre un aneddoto da ricordare. Il punto è: sarà davvero successo o è una leggenda metropolitana?

Vediamo insieme qualche bufala gustosa da ricordare e sfatare.

1. Tutti i giochi sono truccati

Questa affermazione riecheggia nei secoli e sembra, quasi, una sentenza. Ovviamente, come in qualsiasi altra azienda, i casinò tendono al “margine della casa” cioè a realizzare un profitto a lungo termine. Tutti i giochi di fortuna, quindi, sono pensati per offrire un margine di guadagno per il casinò. Ma ciò di certo non significa che i giochi siano truccati o che sia impossibile vincere.

2. Non si possono contare le carte

Prima di tutto iniziamo col dire che non è illegale contare le carte in un casinò. Nessuno proverà a denunciare qualcuno per questo ma, ovviamente, contare le carte al tavolo da gioco non è ben visto. Utilizzare un’abilità così importante per vincere riduce il margine della casa.

Se gli addetti alla sicurezza si accorgono di un conteggio è probabile che si chieda al giocatore di lasciare la sala e si avvisano gli altri casinò per bandire lo stesso dalle varie case da gioco.

In nessuna maniera ci saranno mai azioni legali contro il giocatore.

3. Se una slot non paga da tempo allora sta per pagare e tanto

Una slot machine è solo una macchina e non è dotata di pensiero proprio. Nessun aggeggio elettronico, quindi, si sentirà in obbligo di pagare un giocatore dopo un lasso di tempo senza vincite. L’unica cosa che si può pensare è che ogni giro di rullo (data la presenza di un generatore di numeri a caso) crei combinazioni differenti. Quindi è tutto legato alla casualità ed è indipendente da quelli che sono i risultati precedenti.

4. I casinò pompano ossigeno in più per mantenere i giocatori iperattivi

Questa è una storia molto divertente e circola a Las Vegas. La leggenda sostiene, infatti, che i casinò immettono ossigeno extra e feromoni nell’aria per rendere i giocatori più vivaci e aggressivi. Alcuni giocatori hanno creduto, e credono, davvero di sentirsi più eccitati dopo un tot di tempo al casinò. Ma ciò non tiene conto che l’adrenalina è in circolo anche solo per il gioco stesso e per il fatto di giocare in un ambiente che è pensato per il gioco.

Anche l’ipotesi di sentirsi meno stanchi non ha nessun fondamento scientifico e non c’è nessuna evidenza che l’ossigeno in più possa cambiare comportamenti al gioco. In un mondo in cui si crede che il capo di Pfizer non sia vaccinato tutto è possibile.

5. I croupier possono bloccare la roulette per evitare vincite di alcuni giocatori

Un altro mito diffuso è che lo staff trami in segreto contro i giocatori per impedire loro la vincita. Molto convincente per alcuni l’idea che i croupier abbiano modo di manovrare la roulette per determinare il numero vincente o perdente in base alle scommesse al tavolo verde.

I fattori, però, che influenzano il funzionamento della roulette sono così vari e tanti che una sola persona non potrebbe mai determinare questo o quel numero. La pallina, infatti, gira e sobbalza su ogni settore della ruota e anche con magneti (o con tutta la fantasia possibile) non si potrebbe mai scegliere un numero in particolare. In Italia ogni parte del settore gioco e casinò è controllata dall’ente ADM (Agenzia Dogane e Monopoli)In un casinò affollato è più facile vincere alle slot

6. In un casinò affollato è più facile vincere alle slot

Questa leggenda ha una duplice spiegazione: da una parte è vero che in un casinò pieno di clienti ci sono più jackpot, dall’altra per un singolo giocatore le probabilità di vittoria sono esattamente le stesse.

Si può ovviare a questa bizzarra teoria, ragionando su come funzionino i casinò online. Infatti non si può non pensare a quanti utenti siano collegati nello stesso momento sullo stesso sito. E ciò non determina nessuna vittoria maggiore o più frequente nel tempo. Perché ci si deve sempre e solo basare sulla casualità delle combinazioni.

