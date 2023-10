Boicottare Israele tramite il codice a barre 729 sui prodotti è la cosa più insensata da fare

Boicottare Israele evitando di acquistare prodotti concepiti in questo Paese rientra ovviamente tra le libere scelte di qualsiasi cittadino italiano, ma procedere attenendosi al codice a barre 729 presente sui bevande ed alimenti presenti al supermercato è la cosa più insensata che possiate fare. Già, perché in queste ore sta tornando a galla un malinteso che abbiamo trattato addirittura nove anni fa sul nostro sito e che, a quanto pare, continua a fare vittime tra gli utenti che intendono sostenere in qualche modo la Palestina dopo i recenti rivolti bellici.

Non ha senso boicottare Israele tramite il codice a barre 729 sui prodotti

In questo particolare contesto, tutte le discussioni sul codice a barre 729 di Israele vertono attorno all’European Article Number. Tocca ripetere i concetti esposti nel 2014, in quanto questa dicitura ci rimanda al codice che permettere di individuare in modo automatico l’origine dei prodotti. I primi numeri si riferiscono non a caso ai codici nazionali. Sono questi, in sostanza, quelli che consento di identificare a quale Organizzazione nazionale GS1 risulti iscritto il produttore.

Il gioco è fatto per tutti coloro che intendono boicottare Israele, semplicemente indivuduando il codice a barre 729 negli scaffali? Neanche per sogno. Non tutti sanno che quel valore non necessariamente rappresenti il Paese in cui è stato realizzato il prodotto. Come già precisato, infatti, il codice EAN non ha alcna valenza per risalire al luogo di produzione. Basti pensare al fatto che un normalissimo produttore italiano possa arrivare a richiedere o meno un codice italiano, nonostante il singolo articolo sia stato realizzato all’estero.

Insomma, affrontare un argomento simile vuol dire affidarsi troppo al caso. Se da un lato il codice nazionale di Israele sia effettivamente 729, è ad esempio sbagliato associarlo a brand famosi come Coca Cola, L’Oreal, Kleenex, Danone, Buitoni e Nestle. Ed è quanto avvenuto puntualmente in passato con chi si è fissato sul codice a barre 729 per boicottare Israele.

