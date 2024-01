Boicottaggio della pasta Rummo emblema del rumore per nulla sui social per Salvini

Da alcune ore a questa parte si parla con insistenza del boicottaggio della pasta Rummo. Tutto nasce dalla visita del Ministro Salvini presso il pastificio in questione, al punto che alcuni utenti, evidentemente non estimatori del leader della Lega, avrebbero deciso di dare vita ad una nuova campagna social. In pratica, all’azienda viene imputato di aver agevolato lo stesso Salvini a dar vita ad un messaggio di propaganda politica, al punto che ora tutto questo potrebbe tramutarsi in un qualcosa di negativo dal punto di vista commerciale.

Ha poco senso parlare del boicottaggio della pasta Rummo dopo la visita di Salvini

In passato, sulle nostre pagine, ci siamo già resi conto di quanto si parli in modo superficiale di tematiche simili. Tuttavia, forse abbiamo raggiunto l’apice arrivando a parlare del boicottaggio della pasta Rummo. Premesso che tutti siano liberi di acquistare il prodotto che ritengono più adatto ai propri gusti ed alle esigenze che ogni famiglia italiana può avere, ha davvero senso arrivare a parlare di “boicottaggio” per alcuni post arrivati sui social? Magari sarà proprio questo bombardamento di post a creare difficoltà finanziare all’azienda di turno.

Insomma, un’iniziativa che poteva rivelarsi fine a sé stessa, ignorandola, rischia effettivamente di diventare un qualcosa di pesante per la risonanza che i Media hanno deciso di riservare alla protesta. Ad oggi, comunque, il boicottaggio della pasta Rummo è poco più di un trend all’interno dell’ex Twitter, visto ch si fa molta fatica a quantificare l’eventuale calo delle vendite per una realtà particolare.

Già, perché in pochi ricordano che anni fa Rummo ha rischiato di chiudere a causa di un alluvione in terra sannita, dando vita ad una bella campagna solidale sui social. Un motivo in più per mettere da parte la campagna bellicosa incentrata sul tanto discusso boicottaggio della pasta Rummo oggi 24 gennaio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.