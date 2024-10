Si continua a parlare dei possibili scenari in casa Juventus per il mercato, in seguito al grave infortunio che ha colpito Bremer durante la trasferta di Champions League sul campo del Lipsia. Gli aggiornamenti di queste ore dicono che il difensore brasiliano potrebbe tornare in tempo per le ultime partite di campionato, ma è chiaro che Thiago Motta dovrà arrangiarsi senza quello che, da molti addetti ai lavori, è ritenuto di gran lunga il miglior difensore della Serie A in questo momento.

Pare siano stati bocciati gli svincolati dalla Juventus, ma su alcuni ritorni a Torino occorrono chiarimenti

A dirla tutta, qualche chiarimento in merito lo abbiamo condiviso già nelle scorse ore. Nello specifico, i principali esperti di settore affermano che sarebbero già stati bocciati gli svincolati dalla Juventus, ma su alcuni ritorni a Torino serve chiarezza. Soprattutto quello di cui si parla con insistenza da alcune ore a questa parte. Nel dettaglio, alcune fonti ritengono che i bianconeri sarebbero propensi a richiamare alla base uno tra Rugani e Djalò.

Sul primo pare non ci siano i presupposti per concretizzare la fine del prestito all’Ajax, anche perché gli olandesi non hanno ancora espresso un verdetto sull’impatto avuto dal difensore azzurro nel club. Discorso diverso per Djalò, il quale in estate è stato bocciato dallo stesso Motta ed anche la sua nuova avventura pare non essere partita con il piede giusto. Insomma, al netto di svariati titoli acchiappaclick che possiamo leggere in queste ore, pare non ci siano i presupposti per concretizzare operazioni del genere.

Insomma, il fenomeno del clickbait è sempre più frequente anche nel mondo del calcio, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di oggi a proposito dei rumors che danno per scontati i ritorni di Rugani o Djalò alla Juventus, in seguito all’infortunio occorso a Bremer.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.