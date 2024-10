Tre sostituti di Bremer valutati dalla Juventus tra gli svincolati

Circolano almeno tre nomi, in questi minuti, tra i potenziali sostituti di Bremer in casa Juventus. In mattinata, infatti, è arrivato il responso tanto temuto dalla società bianconera, anche se nell’aria visto che già ieri sera dopo la partita di Lipsia erano emerse indicazioni tutt’altro che incoraggianti sulle condizioni del difensore brasiliano. Chiaramente, in un contesto del genere, Giuntoli è chiamato a valutare il mercato degli svincolati o, in alternativa, restare così fino a gennaio, quando sarà possibile operare più liberamente.

I potenziali sostituti di Bremer in casa Juventus dopo l’infortunio di Lipsia

Inutile dire che la decisione non possa essere frettolosa e probabilmente, una direzione più precisa sarà chiara durante la sosta per le Nazionali a partire dalla prossima settimana. Per tutte queste ragioni, chi si sta sbilanciando con titoli troppo spregiudicati sta facendo per forza di cose “acchiappaclick“. Fate attenzione alle vostre fonti, in quanto la dirigenza bianconera ancora non ha preso una decisione sul sostituto di Bremer secondo quanto emerso fino ad oggi.

Da non tralasciare, poi, un altro dettaglio, considerando il fatto che la Juventus aveva già iniziato a valutare la possibilità di investire un tesoretto a gennaio per l’attaccante di riserva. Ne abbiamo parlato di recente ed ora i rumors hanno ancora più forza, in virtù dello stop prolungato per Milik. L’attaccante polacco, infatti, non sarà a disposizione di Thiago Motta prima di novembre. Detto questo, nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo ci sono.

In ogni caso, il mercato degli svincolati non offre tante occasioni a Giuntoli sui possibili sostituti di Bremer. Ci sarebbe Kjaer, che ha concluso pochi mesi fa la sua esperienza al Milan. Occhio anche a Sergio Ramos, non più giovanissimo e con pretese di ingaggio importanti. Più defilato Matip, visto che non scende in campo con minutaggio importante addirittura da dicembre 2023.

