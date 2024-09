Tesoretto Juve a gennaio per aggiungere un attaccante: nomi e cifre in ballo

Alcuni titoli emersi oggi tramite specifiche testate danno per scontata un’operazione di mercato per la Juve a gennaio che, a conti fatti, tale non è. Occorre dunque gettare acqua sul fuoco in merito alle strategie bianconere ed alla reale fattibilità di alcuni movimenti in entrata ed in uscita in inverno. Tuttavia, alcuni scenari sono tutto sommato abbastanza realistiche e le carenze della rosa, associate ad un risparmio concreto sul monte ingaggi, potrebbero generare situazioni interessanti per i tifosi.

Possibile risparmio per la Juve a gennaio da girare su un attaccante: nomi e cifre di cui si parla

Dopo aver chiarito la questione Vlahovic con un altro articolo, in merito all’esultanza polemica dell’attaccante serbo sabato scorso sul campo del Genoa, tocca dunque concentrarsi nuovamente sull’attacco della Juve. La questione del giorno, fondamentalmente, riguarda l’importante risparmio che potrebbe essere registrato dalla società bianconera nel corso delle prossime due settimane, grazie ad un paio di situazioni che sarebbero ben avviate secondo gli esperti di settore.

Da un lato, infatti, c’è il più che probabile accordo di Szczesny con il Barcellona, grazie al quale la Juventus potrebbe risparmiare 4 milioni lordi legati all’accordo raggiunto mesi fa con il portiere polacco. Dall’altro, pare ci siano diversi club interessati al centrocampista Arthur. Qualora quest’ultimo dovesse accettare un progetto tra quelli proposti, automaticamente la Juve andrebbe a risparmiare ben 5 milioni lordi di ingaggio.

Scalando denaro dal monte ingaggi, automaticamente Giuntoli avrebbe a disposizione un piccolo tesoretto per provare a colmare alcune lacune in rosa. Ad esempio, secondo diversi addetti ai lavori la Juve potrebbe sborsare subito 15 milioni di euro per il Lille, al fine di anticipare l’arrivo di Jonathan David. In questo modo, verrebbe bruciata la concorrenza prima che l’attaccante vada in scadenza a giugno 2025, con la fila alle sue spalle per portarselo a casa a costo 0.

