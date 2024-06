Bloccati nel traffico con la moto? Sorpassare: come, quando, non rischiate

Siete bloccati nel traffico con la moto. La tentazione di superare le auto in colonna è fortissima: del resto, il vantaggio della motocicletta sull’automobile è proprio questo. Agile come una bicicletta, veloce come una macchina. Tutto corretto no?

Ma non solo dura sed lex, dovreste ricordare che la vita è una sola e un attimo di fretta non vale una vita rovinata.

Partiamo quindi dai vari possibili casi.

Il sorpasso all’interno della stessa colonna della moto rispetto alla macchina è da considerarsi lecito alle seguenti condizioni:

il motociclista dovrà accertarsi che la strada sia del tutto libera; la velocità dei veicoli incolonnati dovrà essere inferiore ai 30 Km/h (condizione di traffico bloccato); la differenza di velocità tra la moto e i veicolo non dovrà superare i 20 Km/h; non bisognerà assolutamente invadere la corsia opposta; bisognerà rispettare le distanze di sicurezza; bisognerà segnalare la propria presenza; bisognerà avere la certezza assoluta di poter mantenere il controllo, effettuare la manovra in sicurezza e non intralciare gli altri;

La certezza al punto 7 comprende la capacità di reagire ad eventuali imprevisti: in almeno un caso (Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza 26805/17) la Suprema Corte ha ritenuto corresponsabile civile (quindi ai fini del risarcimento del danno) sia l’automobilista che il motociclista quando questi, sorpassando a destra auto incolonnate, è stato centrato da “da un’autovettura che nel medesimo senso di marcia azzardava un’improvvisa, quanto mai repentina, manovra di inversione”.

Restando quindi nella stessa colonna, il sorpasso a sinistra è da considerarsi manovra fortemente sconsigliata ancorché lecita a determinate condizioni, che come vedete sono assai complicate da impedire, e sapendo che sarà onere del motociclista anche gestire, in base all’art. 141 del vigente CdS, condizioni imprevedibili come auto che facciano manovre imperite o il caso tipico della “portellata sul muso” da auto che apra lo sportello rapidamente.

La condizone ordinaria è guidare sulla destra, il sorpasso è un di più. E, a questo punto, valutate con attenzione.

Il sorpasso su colonne diverse è una cosa diversa.

Laddove vi sia lo stesso senso di marca (striscia continua), valgono le stesse identiche regole del sorpasso tra autoveicoli. Bisognerà mantenere le distanze di sicurezza, assicurarsi che le condizioni siano ideali, evitare sorpassi in curva, agire con la cautela tipica del buon conducente.

Mai, e dico mai, bisognerà attraversare la striscia continua, arrischiandosi in un sia pur momentano contromano, con conseguenze potenzialmente esiziali per tutti i coinvolti. Sorpassare le auto incolonnate spostandosi sull’altra corsia di marcia comporta una sanzione pecuniaria da 167 a 665 euro, oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

E, se le cose dovessero andare male, conseguenze ancora più gravi.

