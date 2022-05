Bianca Berlinguer lascia la RAI perché Cartabianca chiude: facciamo chiarezza

La notizia che si sta diffondendo negli ultimi giorni sui vari canali di comunicazione riguarda la possibile chiusura di CartaBianca, trasmissione di Rai 3 che vede al timone Bianca Berlinguer. Bisogna sottolineare come al momento non ci sia assolutamente nulla di concreto. La trasmissione della Berlinguer sarebbe finita nel mirino dei vertici Rai principalmente per aver dato spazio a personaggi come Alessandro Orsini in grado di scatenare tante polemiche per i suoi pensieri particolari sulla guerra in Ucraina.

Nessuna conferma su Bianca Berlinguer lascia la RAI perché Cartabianca chiude

Un altro contributo da aggiungere a quello riportato pochi giorni fa. Sembra insomma che la RAI si sia stufata di questo genere di talk show, principalmente perché permette a chiunque di poter dire qualsiasi cosa e spesso senza alcun senso logico. In realtà però CartaBianca non chiude, ma semplicemente dovrà rivedere la propria linea editoriale, attenendosi ad un formato più standard.

Ci sono delle nuove regole che entreranno in vigore per i talk show di casa Rai, in cui non ci sarà più spazio per i classici battitori liberi, ma ci si focalizzerà più su confronti-dialogo. Quest’ultimo aspetto dovrà basarsi, più nel dettaglio, su un dibattito a due assolutamente moderato, dove non debbano sussistere attacchi personali. Sarà importante che ci sia un confronto tra le due opinioni differenti senza che l’uno possa manipolare le frasi dell’altro arrivando a portare acqua al proprio mulino.

Il talk show si basa proprio sul confronto tra due idee differenti, ma la Rai non tollera più che si dia vita ad uno spettacolo di violenza verbale, con offese gratuite e discorsi troppo accesi. Si deve seguire una linea chiara senza che ci sia prevaricazione di un’idea sull’altra. Come sono strutturati attualmente i talk show e di conseguenza anche CartaBianca di Bianca Berlinguer non va bene, ora sarà necessario seguire queste nuove regole che arrivano dai vertici Rai e non si dovrà più sbagliare.

Per CartaBianca non è quindi prevista alcuna chiusura, ma potrebbero esserci comunque cambiamenti relativi all’inizio del palinsesto estivo, quando insomma le solite trasmissioni a maggio terminano la loro stagione televisiva. Per ora non chiude nulla e Bianca Berlinguer non pare intenzionata a lasciare la RAI, come riportato da Giornalettismo.

