Barbara Balanzoni risulta ancora sospesa dall’Ordine dei Medici di Venezia per le sue posizioni e scelte contro il vaccino Covid. Ne abbiamo parlato alcuni giorni fa con un altro articolo, visto che in rete circolava la voce che vedeva il provvedimento cancellato. Insomma, il medico non ha ad oggi le carte in regola per esercitare, al punto che sui social spesso e volentieri si vengono a creare discussioni accese tra chi la sostiene e chi invece ritiene che le sanzioni nei suoi confronti siano state adeguate.

Barbara Balanzoni sta ancora lavorando nonostante sia sospesa dall’Ordine dei Medici

Per rendersi conto della situazione aggiornata di Barbara Balanzoni, è sufficiente collegarsi al sito dove possiamo effettuare una ricerca sullo status dei singoli medici. Inserendo il suo nome, infatti, scopriamo che uno dei punti di riferimento per i NoVax in Italia sia effettivamente ai box. Tutto questo per dire che, secondo le normative vigenti, non ci sono i presupposti affinché lei possa continuare a lavorare. Almeno fino a quando non ci saranno eventuali passi indietro da parte dell’Ordine.

Ecco perché in tanti ci hanno segnalato un post su Twitter da lei pubblicato. Il messaggio è autentico e tutti lo possono consultare ancora oggi. In pratica, litigando con un utente evidentemente non allineato al suo pensiero, Barbara Balanzoni ha ammesso senza troppi giri di parole di lavorare ancora oggi. Cosa questo comporti per la sua posizione, al momento, non è dato saperlo. Noi ci limitiamo a confermare l’autenticità del tweet, avendo ricevuto alcune richieste specifiche in merito da utenti che seguono Bufale.

Staremo a vedere come si svilupperà questa storia, partendo dal presupposto che Barbara Balanzoni sia ancora oggi sospesa dall’Ordine dei Medici di Venezia. A maggior ragione, dopo aver deciso di non presentarsi ad una sorta di convocazione un paio di settimane fa, come ammesso da lei stessa sui social.

