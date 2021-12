Bar, ristoranti e trasporti fai da te: i novax si fanno una loro società

Bar, ristoranti e trasporti fai da te: non avremmo osato tanto dai novax. Che reagiscono all’imminente arrivo del Super Green Pass con lo stesso modo in cui Bender, l’egocentrico robot della serie “Futurama” reagiva al sentirsi escluso dagli amici

“Allora aprirò un locale tutto mio! Col Blackjack e le squillo di lusso! Anzi, senza il Blackjack e senza il locale…”

I novax non possono accedere a bar e ristoranti?

Ecco che si inventano “il ripristino delle serate tra amici”, ma “organizzandosi per pagare qualcosa”. Di fatto riunendosi in casa con la spesa pronta per simulare bar e ristoranti.

Sia pur non tenendo conto che al momento non ci sono limiti, ma raccomandazioni per il numero di persone ospitabili in case private, ma la situazione epidemiologica potrebbe peggiorare creando restrizioni in tal senso.

I novax non possono accedere ai mezzi di trasporto? Ecco che cominciano a riunirsi in macchine private organizzando car sharing per non vaccinati.

Cosa astrattamente possibile, ma ricordando che i passeggeri non conviventi devono indossare la mascherina e tenere libero il posto centrale sul sedile posteriore e l’anteriore laterale, riducendo di molto la capienza del veicolo usato.

Insomma, i tentativi novax di farsi bar, ristoranti e trasporti fai da te letteralmente fanno i conti senza l’oste.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.