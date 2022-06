Aumento dei problemi cardiaci in Israele, ma erano le chiamate al pronto soccorso

“Aumento dei problemi cardiaci in Israele” è un titolo importante. Degno di lettura e di nota, ma ci tocca raccogliere l’appello del Dottor Salvo di Grazia, Medbunker in arte.

Quantomeno nella misura in cui ci ricorda che parliamo di un paper che misura le telefonate al pronto soccorso e non i casi di problemi cardiaci.

E non solo.

Il testo citato peraltro è stato affrontato dai colleghi di BUTAC, che hanno esaminato la pubblicazione a suo tempo.

Pubblicato su Scientific Reports, testata “open access” dello stesso gruppo di Nature che, ovviamente, non è Nature.

E che ha una nuova avvertenza inserita a maggio:

Readers are alerted that the conclusions of this article are subject to criticisms that are being considered by the Editors. A further editorial response will follow once all parties have been given an opportunity to respond in full.