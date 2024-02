“Attenzione, guardate questo individuo alla fermata della metro B”: ma non è a Roma

Ci hanno segnalato un video dal titolo “Attenzione, guardate questo individuo alla fermata della metro B”, sul quale avremmo moltissimo da dire. Per prima cosa la didascalia è completamente falsa.

Anche se non lo fosse, ma lo è, abbiamo già più volte parlato del fatto che la diffusione di foto e video di “malfattori” rappresenta la sconfitta della civiltà e delle istituzioni, il momento in cui decidi di smettere di denunciare quello che vedi alle autorità e ti improvvisi giustiziere, spesso compiendo a tua volta diversi illeciti nella fantasia di diventare un cacciatore di taglia nel Web.

Considerazioni eccellenti per un’altra volta: ma non per questa perché si tratta di una bufala.

Come potrà ben vedere chiunque abbia mai solo frequentato la metro B, i locali in cui il video è ambientato presentano solo una vaga somiglianza con la metropolitana di Roma: sono infatti i locali della Linea 5 della Metro di Barcellona.

L’individuo è stato tratto agli arresti e il giorno 11 Febbraio incriminato per l’aggressione a diverse donne, almeno cinque ma si sospetta dieci, delle quali una ha sporto denuncia.

Non si tratta quindi di eventi nella Metro B e non c’è sostanzialmente nessun fuggitivo a cui dare la caccia

Pistoleri del Web, astenetevi.

