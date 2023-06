Ci sono stati segnalati diversi articoli legati alle foto di sospetti nei gruppi di quartiere. Ovvero a veri e propri gruppi di vigilanti improvvisati che si scambiano foto di persone “sospette” colpevoli di entrare nei cortili di proprietà locali e altri atteggiamenti “sospetti” come guardarsi in giro e “fare foto”.

Immaginate di essere ospiti a casa di qualcuno. Siete turisti, il vostro anfitrione vi invita a visitarlo. Vi guardate in giro, fate foto ricordo, osservate i giardinetti… e finite in un gruppo additati come pericolosi sospetti.

Dal lato vostro, non è cosa gradevole. Ma dal lato del giustiziere della notte che ha deciso di anticipare la polizia segnalandovi alla sua ronda come un sospetto da vigilare?

Tale sospetto dovrà stare bene attento: da giustiziere si diventa facilmente giustiziato. E per “prevenire illeciti”, alla fine si diventa una persona che commette illecito.

Attenzione alle “foto di sospetti nei gruppi di quartiere”: astenetevi

Precisiamo: scattare una foto di per sé non è reato. Lo diventa diffondere la foto a più persone.

Le fotografie dei volti sono ammesse: non è ammessa la loro diffusione.

Posso quindi da turista fare delle foto per ricordo di un paese, se ci finiscono delle persone, la terrò per me e basta. Quello che non posso fare è organizzare schedature di “sospetti” e condividere foto con gruppi.

Se hai dei dubbi sull’onestà delle condotte di qualcuno puoi chiamare le autorità: non venire a chiederci se puoi diventare tu stesso le autorità. Non puoi.

