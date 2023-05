Ci segnalano i nostri contatti un link che comprenderebbe uno spot del dottor Garberoglio, intervistato da Barbara Palombelli, per promuovere un rivoluzionario trattamento contro il Diabete.

O altri personaggi famosi intenti a promuovere cose come bitcoin e simili.

Partiamo da un punto di vista: ora come allora l’intervista non esiste.

Attenti al falso spot del dottor Garberoglio con la Palombelli (e altri famosi)

Potrebbe essere un segnale d’allarme il fatto che il Dottor Garberoglio è un endocrinologo esperto in malattie della Tiroide. Il cui viso è stato appropriato in un post che parla di Tiroide per carpire la vostra fiducia e convincervi a cliccare su un link a cui conferire i vostri dati per maggiori dettagli.

Anche in questo caso i “clienti soddisfatti” non esistono: la foto dell’anziana pensionata “Francesca Mancini”, salvata dalla morte a seguito del provvidenziale consulto telefonico è in realtà tratta dalle foto stock di una fotografa di Budapest.

Cosa che ci lascia intuire che neppure la modella della foto è davvero Italiana, figurarsi il resto dell’appello e del portale.

I precedenti e i rischi Ovviamente se non esiste l’endorsement del medico, se non esistono i beneficiati è improbabile che esista l’affare d’oro. Anzi: tutto quello che si ottiene sarà, nella migliore delle ipotesi, vedere il proprio portafoglio alleggerito delle somme inviate e i vostri dati finiti altrove. Se ci siete cascati, l’unica cosa è provvedere a mettersi in sicurezza, evitando per il futuro

