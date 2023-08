Associare la malattia di Michela Murgia al vaccino Covid non ha molto senso

Non poteva certo mancare chi oggi 11 agosto associa la malattia di Michela Murgia al vaccino Covid. Come sempre accade quando un personaggio famoso viene a mancare, infatti, c’è il solito partito dei “no tutto” che pensa di puntare su queste teorie per rafforzare le proprie. Un approccio in stile “te lo avevo detto”, nonostante ad oggi non vi sia alcuna fonte in grado di dimostrare l’eventuale correlazione tra la somministrazione di AstraZeneca (lei stessa aveva confermato le avessero riservato quel farmaco) e la scoperta del tumore.

Creare correlazioni tra la malattia di Michela Murgia ed il vaccino Covid ha davvero poco senso oggi

La solita ondata di post, questa volta più su Twitter, che fa il paio con quelli di chi accusa la scrittrice di aver avuto figli non biologici. Altro tema delicato che abbiamo affrontato in mattinata con un altro articolo. Anche le tempistiche tra gli eventi fanno storcere il naso, visto che la malattia di Michela Murgia è stata resa pubblica solo poche settimane fa, mentre lei stessa aveva parlato del vaccino somministrato nello scorcio iniziale del 2021.

Come se non bastasse, poi, aveva criticato non poco alcune scelte del governo in quella fase, reo di aver costretto persone non fragili a vaccinarsi, nonostante l’emergenza sanitaria fosse ormai alle spalle. Insomma, chi punta il dito contro di lei per essersi “piegata al sistema” ignora che in più di una circostanza Michela Murgia lo avesse attaccato in modo abbastanza chiaro quello stesso sistema.

Dunque, prima di parlare a sproposito della malattia di Michela Murgia, superificialmente associata al vaccino Covid come sempre avviene dopo il decesso di un personaggio pubblico, occorrerebbe partire dal presupposto che in questi casi non vi siano prove a supporto di determinate tesi. Al contempo, lei per prima aveva criticato alcune scelte del governo duranta la campagna in questione.

