Incapaci di accettare il matrimonio ed i figli di Michela Murgia non di sangue nella famiglia queer

Si fa tanta fatica ad accettare e comprendere sia la storia del matrimonio, sia quella connessa ai figli di Michela Murgia. E così, dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, tanti italiani solo oggi stanno iniziando ad approcciare il tema della famiglia queer con il suo significato. Un nucleo connesso da un legame non di sangue, bensì emotivo. Un qualcosa che va oltre il semplice mondo delle adozioni, come stiamo apprendendo solo oggi 11 agosto.

Cosa sappiamo su matrimonio e figli di Michela Murgia non di sangue nella famiglia queer

Oggi l’Italia scopre di non essere pronta a queste novità, stando ai tanti commenti social che ci sono stati segnalati nelle ultime ore da coloro che, al contrario, sarebbero felici di constatare una maggiore apertura mentale su queste tematiche. I tanti “chiedo per un amico”, in seguito alla domanda su quando e come siano arrivati i figli di Michela Murgia, alludendo ovviamente al fatto che non siano stati partoriti dalla scrittrice appena passata a miglior vita, la dicono lunga sul momento storico che stiamo vivendo nel nostro Paese.

Del resto, in passato, era stata proprio la diretta interessata a spiegare le tante paure che hanno caratterizzato il viaggio da madre in una famiglia queer. Le stesse titubanze che hanno in qualche modo indotto Murgia al matrimonio, per legalizzare la sua unione con il compagno. Tuttavia, è sul discorso dei figli di Michela Murgia che oggi si concentrano tutti coloro fermi sulle proprie posizioni quando si affronta il tema della famiglia queer.

Staremo a vedere se le scelte della scrittrice potranno in qualche modo aprire la mente anche degli inflessibili, restii ad accettare il significato della famiglia queer. Di sicuro abbiamo che i figli di Michela Murgia, pur non essendo tali “di sangue”, da sempre sui social abbiano manifestato il proprio amore per la donna.

