Arruolamento immediato delle classi 1970-1980 dal Generale Gerometta: richiamo alle armi finto

Sta girando un nuovo documento falso, in merito al presunto arruolamento immediato delle classi che vanno dal 1970 al 1980, mediante un documento apparentemente firmato dal Generale Paolo Gerometto. Una bufala che ricorda molto quella che abbiamo trattato poco meno di una settimana fa sul nostro sito, con un altro richiamo alle armi prontamente smentito. In quel caso il documento del Ministero della Difesa era rivolto ai più giovani (dalla classe 1992 ai 2002), con relativo alert per tante famiglie in Italia.

Nessun arruolamento immediato delle classi 1970-1980 dal Generale Gerometta: nuova bufala sul richiamo alle armi

Dunque, mai come stavolta occorre non girarci troppo intorno, in quanto il documento virale, assai diffuso oggi 4 marzo, non fa altro che alimentare una fake news. La questione è molto semplice, in quanto qui in Italia non è richiesto alcun arruolamento immediato delle classi che partono dal 1970, fino al 1980. Al contempo, sui vari siti ufficiali del Ministero non troviamo traccia di un fantomatico documento che, a detta di alcuni, sarebbe stato firmato di recente dal Generale Gerometta.

Ecco perché siamo al cospetto di un richiamo alle armi finto. Uno scherzo, probabilmente, da parte di persone che si divertono a creare documenti finti con il solo intento di creare apprensione. A maggior ragione, ad un pubblico leggermente più avanti con gli anni e che, al contempo, potrebbe fare più fatica nel comprendere da subito che si tratti di un fake. Ecco perché abbiamo deciso di smentire subito e con forza la storia che sta circolando nelle ultime ore su Facebook e WhatsApp.

Ricapitolando, non esiste alcuna minaccia connessa ad un fantomatico arruolamento immediato delle classi comprese tra il 1970 ed il 1980. Così come occorre smentire l’esistenza di un documento apparentemente firmato dal Generale Gerometta. Quest’ultimo esiste ed è effettivamente un generale italiano, ma ciò non toglie che il richiamo alle armi resti finto.

