“Arrivederci Franzoni”, la storica gaffe del TG1 sul titolo dell’album di Ligabue

Pochi lo ricorderanno, ma gli stessi pochi non possono dimenticarlo. Era il 20 ottobre 2010 quando il TG1 delle 8 di mattina mandò un servizio sulla Top 10 delle classifiche FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) della settimana. In ottava posizione c’era Arrivederci, Mostro!, nono album di Luciano Ligabue. I titoli in sovrimpressione, però, dicevano altro.

“Arrivederci Franzoni”, la gaffe del TG1

Solamente un anno prima, la giornalista del TG1 Nicoletta Manzione era stata “vittima” di uno scherzo da parte dei colleghi. Durante la diretta del 14 ottobre 2009 prese un foglio e lo lesse ad alta voce: “Alzati e fai un… “, per poi interrompersi con un certo imbarazzo.

Un anno dopo, il 20 ottobre, l’edizione del TG1 delle 8 di mattina mandò in onda un servizio sulla Top 10 delle classifiche FIMI della settimana. In ottava posizione c’era Arrivederci, Mostro! di Luciano Ligabue, il disco di Ci Sei Sempre Stata, Un Colpo All’Anima e Il Meglio Deve Ancora Venire. Il titolo in sovrimpressione, però, riportava Arrivederci Franzoni, un chiaro riferimento al delitto di Cogne nonché un sinistro accostamento tra la parola “mostro” e il cognome di Annamaria Franzoni.

La gaffe rimbalzò di testata in testata, anche su blog dedicati. Ne scrisse Fanpage quanto il sito ufficiale di Davide Maggio, Corriere della Sera e TgCom24.

Trovare il video originale sul sito ufficiale di mamma Rai è comprensibilmente impossibile, ma ne esiste una copia su YouTube a questo indirizzo. Anche Cesare Cremonini condivise un articolo del Corriere della Sera in un tweet

La spiegazione e l’indignazione di Minzolini

Secondo alcune indiscrezioni il direttore Augusto Minzolini non la prese affatto bene. Qualche giorno dopo sul sito TuttoTV comparve il commento di un redattore, Leonardo Metalli, che in quel tempo conduceva il TG1 Note. Il format era talmente apprezzato che quando sparì dal palinsesto fu lanciata una petizione per rimandarlo in onda.

Metalli, dunque, il 23 ottobre 2010 intervenne in un commento sul sito TuttoTV con questa spiegazione:

Si tratta solo di un errore umano nella grafica di due secondi. Vale la pena notare come, di contro, nessuno si è accorto che la rubrica TG1 Note in oltre 40 puntate ha lanciato più di 70 nuovi giovani talenti musicali. Unico esempio nell’ambito di un telegiornale italiano! Meditate sulle critiche strumentali e guardiamo anche il resto.

Cosa c’entrava Metalli? Italia Oggi specificò che in quel tempo il curatore della rubrica dedicata alla musica era proprio lui, e proprio Italia Oggi parlò di un Minzolini su tutte le furie nei corridoi Rai.

