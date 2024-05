Ci segnalano i nostri contatti un messaggio che sta apparendo nelle loro notifiche di Facebook, ed è legittimo: arriva l’AI di Meta e voi potete negarle i vostri dati se volete.

Questa volta è tutto normale, e non c’è bisogno di postare improbabili papelli sulla vostra Timeline “negando il consenso” a cose a casaccio.

Arriva l’AI di Meta e voi potete negarle i vostri dati se volete

Da fine giugno 2024 Meta comincerà ad addestrare una propria AI, usando il complesso di dati presenti sui suoi social. Ovviamente i vostri dati, ovvero foto e contenuti, esclusi i messaggi privati.

Del resto il pool di dati di una AI non nasce da nulla: se OpenAI vi lascia giocare coon le versioni 3.5 e 4o gratis non è per carità, ma per rendere le versioni a pagamento ancora migliori.

E se Meta ha intenzione di creare una sua AI, ha il pubblico perfetto ed il motivo per cui conviene a tutti che “Facebook a pagamento” resti una bufala: se non pagate per un prodotto è perché il prodotto siete voi.

Fortunatamente, ci sono normative per la tutela dei dati, ultima in ordine cronologico l’AI Act Europeo. Quindi Meta deve darvi la possibilità di scegliere.

E lo fa, con un semplice click su questo link.

Che dovrebbe garantire che i vostri dati non saranno usati nel pool che dovrà nutrire l’AI di Meta.

