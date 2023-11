Facebook non è un ente pubblico, e non ci fate una bella figura

Facebook non è un ente pubblico, e non ci fate una bella figura. Anche perché abbiamo perso sinceramente il conto delle volte che lo diciamo negli ultimi anni

Sono decenni che combattiamo con la stessa bufala, e decenni che con la convinzione di un toro che prende a cornate lo stesso muro ci sottoponete lo stesso orribile scartafaccio.

E questo testo è lo stesso che abbiamo visto ogni altra volta

Non c’è modo di “bypassare il sistema”, non potete invocare la privacy per impedire a qualcuno di querelarvi o segnalarvi per le ca**ate che voi stessi, coscientemente, vomitate ogni giorno sui social, e la storia di “Facebook società pubblica” abbiamo già visto è un calco della teoria cospirativa del “Popolo Unico”, gente che pretende di applicare la lex mercatoria a se stessi per fare un po’ quello che vogliono senza “balzelli” come pagare le tasse o i servizi che usano.

“Dare il consenso” con un messaggio è un esercizio di futilità: potete impostare la privacy nei messaggi di Facebook o nelle impostazioni, oppure decidere semplicemente di non pubblicare i messaggi che temete possano compromettervi

E vi prego, fatelo davvero.

Cancellatevi dai social, cosa che sarebbe bene per tutti.

