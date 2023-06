Arrestato per aver derubato correntisti col riconoscimento facciale delle app: questa storia proveniente dal Brasile ci spiega perché il GDPR tratta il dato biometrico con fortissima attenzione e nel codice prossimo venturo europeo sulle Intelligenze Artificiali c’è un fortissimo ban sull’uso e raccolta del dato biometrico.

Perché un semplice manichino con appese delle facce, un “Art Attack” del crimine ha dimostrato che alcuni sistemi smart così smart non sono, e il sistema informatico più intelligente si dimostra tanto stupido quanto l’essere umano che l’ha implementato per “risolvere problemi”.

E ci spiega anche perché dare i propri documenti a sconosciuti, come per anni di pandemia hanno fatto interi gruppi Telegram di “nopass” e “novax” pronti a comprare Green Pass falsi finendo fregati due volte è sempre una pessima idea.

Nel comune di Barueri (regione metropolitana di San Paolo) la polizia di San Paolo ha infatti arrestato un 34enne trovando in casa i frutti del reato e un bizzarro arsenale di strumenti attribuiti allo stesso.

Tra cui una serie di POS senza canone, una collezione di documenti altrui reperiti in modi svariati e un manichino a grandezza naturale.

Lo scopo del manichino è brutalmente semplice: ottenute le foto dai documenti e stampate le stesse a grandezza naturale, il sospettato è accusato di averle applicate sul manichino con del banalissimo adesivo per poi attivare la funzione di riconoscimento facciale dei principali dispositivi di Home Banking e usarla al posto della password e del codice pin.

Qualora fosse riuscito nella sua opera, il sospettato passava quindi all’incasso, chiedendo piccoli prestiti o ritirando piccole somme di danaro da più correntisti in modo da massimizzare il profitto e limitare i rischi. Con una piccola somma si rischia di essere scoperti meno che svuotando un intero conto, e hai tutto il tempo per sparire.

Ovviamente, ricordiamo che gruppi “sospetti” come quelli dove ti chiedono documenti personali per ottenere beni illegali e/o di provenienza non meno sospetta e truffe dove il documento diventa il viatico per sconti impossibili sono il primo terreno di caccia dei truffatori di mezzo mondo.

