Arrestato il direttore generale dell’OMS, ma era solo un testo satirico

Arrestato il direttore generale dell’OMS: questo il festoso annuncio su alcuni profili contrari alla gestione pandemica. Un annuncio, va detto, chiaramente falso.

Temo fa celiando sconsigliammo di scherzare coi novax: in quel particolare demografico attinto da un forte bias di conferma molti crederanno alle tue burle. E le useranno viralizzandole fino a renderle autentiche bufale.

Ci segnalano così un post diffuso in ambienti contrari alla vaccinazione che annuncia l’arresto di Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, recentemente tornato sulla cronaca mondiale per gli annunci sul monkeypox.

Problema: la notizia che alcuni condivisori “sperano sia vera” ovviamente non lo è.

Ovviamente si tratta di una notizia satirica presa troppo sul serio.

Partiamo dalle basi: l’articolo contestato è apparso sul Vancouver Times.

Un quotidiano satirico, sullo stile del nostro Lercio, ma con un obiettivo alquanto particolare.

Vancouver Times is the most trusted source for satire on the West Coast. We write satirical stories about issues that affect conservatives.

We are not affiliated with the mainstream media (CBC, CTV etc.) in any way, and any similarities between our content, the names of our authors, and that of the MSM are purely coincidental.