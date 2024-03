Approfittano dell’uovo di Pasqua di Mare Fuori a prezzo stracciato per truffare la gente

Occorreo fare attenzione a quello che ci propongono a proposito dell’uovo di Pasqua di Mare Fuori a prezzo stracciato per truffare la gente. Attenzione all’ultima truffa che sta circolando sui social e che riguarda l’uovo di Pasqua Mare Fuori. C’è infatti un gruppo Facebook dedicato alla famosa serie televisiva che tanto sta spopolando in questi ultimi anni, soprattutto da quando è approdata su Netflix. Come sempre però qualche furbetto del mondo social prova a trarre profitto da questo successo, dando vita a delle vere e proprie truffe.

Massima attenzione al finto uovo di Pasqua di Mare Fuori a prezzo stracciato: così truffano la gente

Dunque, stavolta non parliamo di Mare Fuori 5, a differenza di quanto riportato con il nostro ultimo articolo. Questa volta si parla della truffa sui social per uovo di Pasqua Mare Fuori e la testimonianza arriva proprio da un utente appartenente a questo gruppo Facebook dedicato alla celebre serietv. L’utente in questione ha voluto mettere in guardia chi ha intenzione di acquistare l’uovo di Pasqua Mare Fuori attraverso questo gruppo, perché è capitato di essere stato totalmente fregato.

In poche parole il truffatore si è fatto spedire i soldi dell’uovo di Pasqua Mare Fuori, ma non lo ha mai spedito. L’utente truffato ha quindi invitato tutti i partecipanti di tale gruppo a fare attenzione, ma in realtà è un allarme lanciato in generale sui social, perché può agire anche in altri gruppi. Purtroppo in circostanze di questo genere è facile imbattersi in qualche furbetto che prova a truffare gli utenti, ora è capitato all’uovo di Pasqua Mare Fuori, ma ovviamente può riguardare qualsiasi altro tipo di prodotto.

Il consiglio è ovviamente di non fare acquisti attraverso privati sui social che non hanno un profilo reale e dove non ci sono informazioni personali. In situazioni di questo genere è complicato fidarsi, per ora la truffa riguarda questo uovo di Pasqua Mare Fuori, approfittando dell’arrivo della Pasqua e bisogna quindi evitare di puntare su acquisti sui social, affidandosi invece solo a siti di e-commerce affidabili e certificati.

Ovviamente del truffatore non c’è stata più traccia, certo si parla di pochi euro, ma se cadono più persone nella sua trappola il bottino diventa più importante. Adesso sappiamo qualcosa in più sul falso Pasqua di Mare Fuori a prezzo stracciato per inviare truffe alla gente.

