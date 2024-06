Approfittano ancora dell’incidente a Michael Schumacher oggi: il tedesco è vivo

Prendiamo atto di ulteriori titoli rivedibili sull’incidente a Michael Schumacher oggi, visto che il tedesco è vivo. Sono anni ormai che circolano sul web notizie riguardanti la morte di Michael Schumacher, solite fake news che si susseguono nel corso delle stagioni e che come sempre bisogna smentire. Nella maggior parte dei casi si parla dell’ex pilota di Formula 1 con titoli che lasciano pensare proprio alla morte di Michael Schumacher, ma quando in realtà viene espresso un concetto differente.

Uscita ancora una volta evitabili sull’incidente a Michael Schumacher oggi: l’ex pilota tedesco è vivo

Ancora un malinteso, come quello esaminato pochi mesi fa. Anche questa volta è accaduto lo stesso malinteso, con un titolo che parla di una decisione da parte dei familiari e tifosi in lacrime per l’ex ferrarista. Il tutto insomma lascia pensare a qualcosa di tragico per Michael Schumacher ed ecco che subito ha fatto capolino sui social la solita fake news sulla sua morte.

Come sempre bisogna approfondire le notizie quando presentato titoli eclatanti ed ambigui, che lasciano trapelare qualcosa di tragico. Nella maggior parte dei casi è infatti sempre il solito trucchetto utilizzato dai vari blog per attirare più utenti possibili e quindi avere visualizzazioni elevate. La notizia della morte di Michael Schumacher ha quindi prese sempre più piede nelle ultime ore sul web, ma è l’ennesima bufala emersa da questi titoli ingannevoli.

Andando più a fondo di tale notizia, emerge in realtà la continua voglia da parte della famiglia di prestare le cure necessarie per mantenere in vita Schumacher, con la moglie Corinne che sta attingendo quanto più possibile dal patrimonio di famiglia per far sì che suo marito possa essere ancora parte integrante della sua vita.

Non c’è insomma alcuna intenzione di lasciarlo andare, finché le cure garantiscono la vita dell’ex pilota, si farà di tutto per continuare a credere che potrà tornare quello di prima. Si dice che ogni anno, Corinne, spenda 7 milioni euro l’anno per garantire tutte le cure di cui ha bisogno.

Ha già venduto dei beni di famiglia, uno jet privato e la villa a Ginevra e continuerà su questa strada finché si potrà garantire la vita al grande Schumacher, mai dimenticato dagli appassionati di Formula 1. Dunque, diamoci un taglio coi pessimi titoli sull’incidente a Michael Schumacher oggi.

