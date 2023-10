Approcciamo il messaggio con il virus trojan SMS PA: tanto rumore per nulla

Occorre affrontare nel miglior modo possibile il messaggio con il virus trojan SMS PA, visto che con ogni probabilità stiamo facendo tanto rumore per nulla anche qui in Italia. Partiamo dal presupposto più importante, ovvero che tutti gli addetti ai lavori pare stiano confermando il fatto che si tratti di un falso positivo, in quanto non ci sarebbe alcun virus in circolazione per gli utenti. Parliamo, in particolare, di coloro che dispongono di uno smartphone Huawei o Honor, in attesa di un’eventuale comunicazione ufficiale da parte di questi due brand.

Falso positivo con il messaggio con il virus trojan SMS PA: alcune nozioni aggiuntive per tutti

Un altro approfondimento per i nostri lettori, dunque, dopo alcune informazioni preliminari a tema che abbiamo provato a fornire a tutti nella giornata di sabato. Cosa fare nel momento in cui ci si imbatte nella notifica che raffigura il messaggio con il virus trojan SMS PA? Il concetto di falso positivo, o se vogliamo di “falso allarme” nasce dal fatto che molti utenti HUAWEI hanno segnalato che il famigerato Trojan SMS PA spesso punta all’app Google stessa.

Come poteta facilmente immaginare, difficilmente quest’ultima può risultare dannosa. Con queste premesse, per quale ragione ci si ritrova al cospetto di una situazione del genere? Alcuni ipotizzano che l’anomalia sia in qualche modo dovuta al fatto che i dispositivi HUAWEI non vengono forniti con le app Google preinstallate da diversi anni, in seguito alle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Per questa ragione, i device potrebbero trattarle come app di terze parti, fornendo agli utenti annunci sbagliati.

Quando si approfondisce il tema del possibile virus trojan SMS PA, occorre risalire all’origine dell’applicazione incriminata. Nel caso in cui dovesse trattarsi di un’app nota di uno sviluppatore affidabile, come Google, Facebook o WhatsApp, quasi sicuramente è sicura. Tuttavia, se si tratta di un’app sospetta proveniente da una fonte sconosciuta, potrebbe essere dannosa.

