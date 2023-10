Caldo il Trojan SMS PA ed il messaggio Google “sembra essere un malware”: cosa sappiamo

Sta tenendo banco in queste ore il presunto Trojan SMS PA, apparso a diversi utenti non solo in Italia tra venerdì e sabato con il messaggio Google “sembra essere un malware”. Lecito, arrivati a questo punto, chiedersi cosa sappiamo su questa vicenda, considerando il fatto che in tanti temono possa essere compromessa la situazione del proprio smartphone. La premessa dalla quale partire è che l’anomalia pare apparire in seguito all’aggiornamento delle app Google. In aggiunta, si potrebbe arrivare alla conclusione che l’anomalia abbia colpito i modelli lanciati sul mercato da Huawei in questi anni.

Sempre più diffuso il Trojan SMS PA ed il messaggio Google “sembra essere un malware”: pochi motivi per preoccuparsi

Una vicenda che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo trattato alcuni giorni fa, con il falso allarme relativo a Seismic Waves CARD, con le fantomatiche foto dei combattimenti negli insediamenti ebraici su WhatsApp. Qui, tuttavia, la vicenda appare un pochino più complessa, in quanto un problema a monte pare esserci per tanti utenti in giro per il mondo.

Alla luce delle informazioni condivise poco fa, in merito all’anomalia apparsa subito dopo il download a bordo degli smartphone Huawei, inizia ad essere diffusa la convinzione che si tratti di un falso positivo. Insomma, l’annuncio non ci lascia tranquilli, ma è altrettanto vero che tutte le scansioni effettuate dagli utenti tramite altri strumenti non stiano facendo emergere malware o altre minacce. Per farvela breve, l’annuncio che appare sugli smartphone non rispecchierebbe la realtà dei fatti, ma al momento l’utilizzo del condizionale è d’obbligo.

In conclusione, qualora sia apparso anche sul vostro smartphone Huawei il Trojan SMS PA ed il messaggio Google “sembra essere un malware”, allo stato attuale non possiamo fare altro che attendere un intervento da remoto del produttore asiatico. L’auspicio è che tutto possa scomparire nell’arco della giornata di sabato.

