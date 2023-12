Apprensione su Leila Kaouissi morta: chiarimenti sulla scomparsa da TikTok

Vi dovevamo un aggiornamento a proposito delle voci riguardanti Leila Kaouissi morta. La ragazza, come vi abbiamo riportato con un altro articolo pubblicato durante la settimana natalizia, da un po’ di tempo a questa parte è al centro di rumors che fanno temere il peggio per lei. Allo stato attuale, però, ci sono diversi fattori che vanno presi in considerazione, tramite i quali possiamo farci un’idea più precisa sullo stato dei fatti. Vediamo di fare chiarezza, dunque, premettendo che non ci siano ancora i presupposti per emettere sentenze sui fatti.

Fattori da valutare prima di ricondividere post su Leila Kaouissi morta oggi

Già, perché il silenzio sui social delle dirette interessate (includendo nel discorso anche la madre, solitamente molto attiva sotto questo punto di vista), non consente di essere certi in un senso o nell’altro oggi 24 dicembre. La giovane, diventata famosa per aver esternato sui social i suoi problemi di salute legati all’alimentazione, di sicuro sta attraversando un momento complicato nella migliore delle ipotesi. Sembra un paradosso, ma effettivamente negli ultimi tempi in tanti che sono a lei vicini hanno confermato il trend poco positivo.

Detto questo, abbiamo effettuato tutte le ricerche possibili e, oltre a non trovare prove concrete sul decesso, tra necrologi ed attività sui social dei parenti più stretti, occorre ribadire un concetto a chi parla di Leila Kaouissi morta basandosi sulla sua recente inattività sui social. Era stata lei stessa, infatti, ad annunciare che per un po’ di tempo si sarebbe presa una sorta di pausa sotto questo punto di vista, motivo per il quale la mancanza di nuovi post può essere valutata fino ad un certo punto.

Dunque, occorre molta prudenza quando si parla di Leila Kaouissi morta, anche perché su TikTok negli ultimi due mesi tanti personaggi diventati famosi all’interno di questa piattaforma sono stati dati per morti, prima di smentire ufficialmente i rumors. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri.

