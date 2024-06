Apprensione per Gaspare e Zuzzurro oggi, ma Nino Formicola non è morto

Per ora si tratta di un trend social quello che ha avvolto il duo “Gaspare e Zuzzurro”, iconico per la televisione italiana soprattutto tra gli anni ’80 e ’90, ma è concreta la possibilità che si possa sconfinare nel mondo delle bufale, soprattutto per quanto concerne le condizioni di Nino Formicola. Questo il nome autentico di uno dei membri del suddetto tandem, l’unico ancora in vista, nonostante alcuni pessimi titoli che stanno girando sui social oggi 3 giugno pare vogliano dirci il contrario.

C’è preoccupazione per Gaspare e Zuzzurro oggi, ma Nino Formicola non è morto e si tratta solo dell’ennesimo post con pessimo titolo

Già, perché esattamente come abbiamo osservato nella giornata di ieri con Terence Hill, si gioca sull’età di personaggi famosi ed il fatto che siano lontani dalle luci della ribalta, con il chiaro intento di generare post acchiappaclick. E così, questo lunedì, capita di imbattersi in contenuti Facebook molto più espliciti di altri post clickbait che abbiamo avuto modo di “apprezzare” negli ultimi anni. Un esempio concreto che in questi minuti possiamo esaminare più da vicino.

Rilanciare foto su Gaspare e Zuzzurro, con tanto di descrizione in stile “Morto Gaspare, la triste notizia sul comico del duo con Zuzzurro“, è un chiaro tentativo di racimolare click in modo poco corretto ed etico. Tutto nasce da un’intervista rilasciata tempo fa dallo stesso Nino Formicola, in quanto fu lui stesso a confessare che la morte del suo amico e collega di lavoro abba fatto scomparire anche parte di sé stesso. Un racconto a cuore aperto, sfruttato dai soliti avvoltoi dei social.

Così nascono i malintesi di oggi su Gaspare e Zuzzurro, ma soprattutto su Nino Formicola, il quale da quello che ci risulta gode per fortuna di ottima salute. Vedremo se un giorno queste pagine Facebook la smetteranno di ingannare i propri fan.

