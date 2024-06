Addio a Terence Hill morto e lutto su Don Matteo: pioggia di malintesi sull’attore oggi

Non se ne può più coi post acchiappaclick sui personaggi famosi che vengono dati per spacciati, come abbiamo avuto modo di constatare oggi 2 giugno con il fantomatico addio a Terence Hill, storico volto tra le altre cose di Don Matteo. Alcuni titoli di articoli pubblicati di recente, infatti, sembrano darlo per morto, al punto che in tanti hanno temuto il peggio sull’attore, con tanto di lutto. Per fortuna, al momento della pubblicazione del nostro approfondimento le cose sembrano non stare così.

Stanno dando l’addio a Terence Hill morto con lutto su Don Matteo: ancora malintesi sull’attore oggi 2 giugno

Lo schema è ormai chiaro, anche se ci sono delle differenze rispetto a quanto riportato in mattinata su Miguel Bosé con un altro articolo. Se con il cantante non ci siamo sorpresi più di tanto, visto che i post acchiappaclick sono arrivati da testate che sono solite muoversi in questo modo, con l’attore tutto nasce da un approccio clickbait di una realtà nettamente più consolidata. A testimonianza del fatto che in tanti siano potenzialmente soggetti a scivoloni di questo tipo.

Per farvela breve, si parla esplicitamente di “terribile lutto”, con tanto di addio allo storico volto di Don Matteo. Ora, tutti negli anni hanno imparato ad associare questo personaggio a Terence Hill, dopo che quest’ultimo ha dedicato buona parte della sua carriera a lavorare con Bud Spencer. Solo leggendo bene il pezzo, però, si capisce che le cose stiano diversamente, in quanto si fa riferimento alla scomparsa di Philippe Leroy, venuto a mancare proprio in queste ore.

L’attore ha partecipato nelle vesti del vescovo, circa 16 anni fa, proprio a Don Matteo. Dunque, il lutto non riguarda in modo diretto Terence Hill. Non è morto quest’ultimo, visto che sull’attore non vengono segnalate malattia, nonostante si parli di una persona di 85 anni. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.

