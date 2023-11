Apprensione per Dwayne Johnson morto: no, The Rock è vivo e vegeto

Ci hanno segnalato alcuni utenti l’ennesima bufala di questo 2023 che riguarda un personaggio famoso, visto che oggi 20 novembre si parla con insistenza di Dwayne Johnson morto. In pratica, qualcuno ha messo in giro la voce che The Rock sarebbe passato a miglior vita, nonostante il noto attore sia vivo e vegeto. Una situazione un pochino diversa rispetto a quella che abbiamo preso in esame nel corso dell’ultimo fine settimana a proposito di Filippo Turetta, stando all’approfondimento pubblicato nella giornata di sabato.

Timori diffusi per Dwayne Johnson morto, ma The Rock è vivo e vegeto secondo gli ultimi aggiornamenti

Abbiamo controllato le principali agenzie di stampa italiane ed americane e nessuno ha toccato l’argomento. Ora, immaginate per un attimo quanto impiegherebbe una notizia del genere a fare il giro del mondo e dei social nel caso in cui fosse autentica. Nulla di tutto questo, motivo per il quale non c’è alcuna ragione per essere in apprensione a proposito di Dwayne Johnson morto. The Rock è vivo e vegeto, nonostante qualcuno abbia già dato vita ad alcuni post di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Da un lato, chi fa allusioni alla sua struttura fisica e, di conseguenza, a determinati prodotti che avrebbe assunto negli ultimi anni. Al contempo, non manca chi parla di malore improvviso e dell’ormai immancabile zampino del vaccino Covid. Visto che tutta questa storia verte attorno ad una bufala, tutte le considerazioni a margine diventano per forza di cose inutili. Come avviene molto spesso quando si rilanciano scoop che in realtà non esistono.

Dunque, diamoci un taglio con contenuti privi di fonti autorevoli, smettendola una volta per tutte nel credere a qualsiasi post diffuso in Rete. Siamo lieti, pertanto, di smentire categoricamente tutte le voci che oggi parlano di Dwayne Johnson morto, visto che The Rock è vivo e sta bene.

