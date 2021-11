Appello di Greta Beccaglia, la giornalista molestata di Toscana TV dal tifoso della Fiorentina

Un vero e proprio appello quello di Greta Beccaglia, la giornalista molestata di Toscana TV da un tifoso dopo il fischio finale del match Empoli-Fiorentina. Il derby si è disputato ieri alle 15 e, all’esterno dello stadio, la cronista era pronta a raccogliere il parere dei tifosi ospiti. In tanti si sarebbero aspettati una certa delusione, visto che i ragazzi di Italiano sono stati rimontati nel finale ed hanno rimediato una clamorosa sconfitta, ma a quanto pare si è andati oltre e quanto avvenuto è assolutamente inaccettabile.

Cosa succede ora con Greta Beccaglia, la giornalista molestata di Toscana TV

Come sono andate le cose? Greta Beccaglia era all’esterno dello stadio dell’Empoli e, per conto di un’emittente locale, aveva il compito di raccogliere i commenti evidentemente delusi dei sostenitori viola. Dunque, se qualcuno ha inopportunamente utilizzato l’attenuante della provocazione con Selvaggia Lucarelli, colpita da una testata una settimana fa durante un evento NoVax, in questo caso siamo al cospetto di una giornalista molestata che stava facendo il suo lavoro.

Difficile per Greta Beccaglia andare avanti, dopo che un “tifoso” le ha dato una pacca sul sedere. Ancora, abbiamo ascoltato apprezzamenti non per la professionista, ma per la donna. Vicenda che va condannata senza se e senza ma, al punto che lei stessa ha successivamente affermato di aver vissuto male la situazione. Questo, va detto, mentre dallo studio il conduttore le ha detto di non prendersela. Inutile dire che anche questo dettaglio abbia sollevato un polverone sui social.

Oltre a confermarvi l’autenticità della vicenda davvero brutta e triste, precisiamo di aver fatto il suo nome sia perché tutto è avvenuto in diretta tv, sia in virtù dell’appello fatto da Greta Beccaglia. La giornalista molestata di Toscana TV, infatti, ha fatto un appello a tutti affinché possa essere identificato il tifoso che l’ha palpeggiata dopo la partita tra Empoli e Fiorentina nel video che segue. Chi ha informazioni, può scriverle in privato su Facebook.

