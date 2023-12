Anziana morta dopo aver letto la bolletta da 15.000 euro: fantasiose teorie NoVax oggi

Da ore si parla di un’anziana morta dopo aver letto la bolletta da 15.000 euro, mentre prendono piede parallelamente fantasiose teorie NoVax oggi. Sta facendo non poco scalpore la notizia della morte di un’anziana donna della provincia di Imperia che sarebbe avvenuta dopo aver letto i dati della bolletta dell’acqua, con una cifra assurda di 15.339 euro. La pensionata aveva l’accredito bancario ed in poco tempo ha visto il suo conto svuotarsi completamente.

Cosa sappiamo sull’anziana morta dopo aver letto la bolletta da 15.000 euro: occhio alle solite teorie NoVax oggi

Situazione che, parzialmente, ci ricorda quella recente affrontata con Andrea Barberi. Si è trattato però di un errore fatto dalla società esterna al Comune di Camporosso, città dove abitava l’anziana donna e che si occupa della gestione dell’acquedotto. Bisogna chiarire chi abbia commesso l’errore della foto-lettura, ma sta di fatto che l’anziana donna è deceduta dopo pochi giorni di ricovero in ospedale.

Infatti il malore è avvenuto poco dopo aver appurato che il suo conto fosse in rosso a causa di questa bolletta dell’acqua davvero salatissima, ma c’è chi pensa come sotto ci sia ben altro. Il Comune ovviamente non ha responsabilità di quanto avvenuto, ma si cercherà di capire se effettivamente il malore sia stato provocato da questo choc avvenuto in seguito alla lettura della bolletta dell’acqua. I dubbi restano, come evidenzia Il Corriere. I familiari per ora vogliono stringersi nel dolore, certo è che per molti si tratta di una morte davvero assurda.

Il punto è che come sempre in queste occasioni si cerca di evidenziare motivazioni legate al vaccino. Tale ipotesi appare ormai all’ordine del giorno quando spuntano notizie di morti improvvise. La donna aveva 88 anni, come tale era un soggetto sicuramente più fragile dove un qualsiasi trauma, fisico o emotivo, si può trasformare in un’arma letale.

Sta di fatto che qualcuno ipotizza il vaccino come causa scatenante di questo malore, ma per i familiari il tutto è stato causato dallo choc della bolletta assurda inviatale dalla società che gestisce l’acquedotto del Comune di Camporosso. C’è da dire come l’anziana donna non sia morta sul colpo, ma è stata ricoverata per alcuni giorni in ospedale, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Massima allerta, dunque, sull’anziana morta dopo aver letto la bolletta da 15.000 euro, visto che in parallelo iniziano a prendere piede fantasiose teorie NoVax oggi.

