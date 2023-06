Anticipazioni sul vincitore dell’Isola dei famosi 2023, ma servono chiarimenti

Si parla con insistenza, in queste ore, delle anticipazioni per quanto concerne il vincitore dell’Isola dei famosi 2023. Provando ad approfondire la questione, in effetti, viene fuori un quadro abbastanza chiaro, che tuttavia non ci consegna la realtà dei fatti. Se non altro, perché non ci sono elementi ufficiali sui quali sia possibile concentrarsi. Fermiamoci un attimo, dunque, provando ad approcciare in modo consono i dettagli che sono trapelati in queste ore per il pubblico appassionato.

Precisazioni associate alle anticipazioni sul vincitore dell’Isola dei famosi 2023 in vista di questa sera

Esattamente come avvenuto alcuni mesi fa con le voci che hanno preceduto l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, stando a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo, occorrono alcuni chiarimenti importanti. Cosa sappiamo sulle anticipazioni relative al vincitore dell’Isola dei famosi 2023? Tutto ruota attorno alle quote scommesse che sono emerse in queste ore, con un chiaro favorito in vista dell’ultima puntata di questa sera, in relazione ai sei finalisti che hanno raggiunto il loro obiettivo.

Tuttavia, come sempre accade in questi casi, non dobbiamo escludere colpi di scena. Le anticipazioni sul possibile vincitore dell’Isola dei famosi 2023 ci consegnano quote di Eurobet per la vittoria di Marco Mazzoli che non dovrebbe essere messa in discussione dagli avversari, visto che siamo scesi addirittura a 1.35. Raramente, infatti, un reality è arrivato al suo atto conclusivo con propensione degli scommettitori così netta e palese.

Basti pensare che risulti decisamente staccata, dietro di lui, Pamela Camassa a 4, fino ad arrivare a Cristina Scuccia a 5, Alessandra Drusian a 6, con Andrea Lo Cicero fermo a 7. Non cambia più di tanto il quadro coi bookmakers Snai, se pensiamo che in questo frangente una vittoria di Mazzoli è quotata 1,45. Al contempo, la seconda risulta a dir poco staccata, visto che Cristina Scuccia si ferma a 5. Saranno rispettate le anticipazioni sul vincitore dell’Isola dei famosi 2023?

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.