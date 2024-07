Ansia per le ultime notizie su Lino Banfi oggi, ma è solo il quinto malinteso che lo dà per morto

C’è ansia per le ultime notizie su Lino Banfi oggi, ma è a conti fatti solo il quinto malinteso che lo dà per morto. Su Facebook sta prendendo piede un post che non lascia molto scampo ad altre interpretazioni se non alla morte di Lino Banfi. Non è la prima volta che il celebre attore italiano si ritrova ad essere protagonista di notizie di questo genere, anzi sembra essere diventata ormai un’abitudine e purtroppo molti utenti tendono a crederci.

Serve calma dopo le ultime notizie su Lino Banfi oggi: ennesimo malinteso che lo spaccia per morto

Quinto rilancio, dunque, dopo quello esaminato qui da noi a fine giugno. Il post in questione mostra un’immagine dell’attore con la didascalia “ciao Lino”, inevitabilmente in molti penseranno proprio alla morte di Lino Banfi, come tra l’altro testimoniato anche dai vari messaggi di condoglianze alla famiglia apparsi nei commenti.

Si tratta in realtà del solito trucchetto adottato da qualche blog per rendere il proprio articolo più visibile, incuriosendo in questo modo i vari utenti. Infatti il primo commento al di sotto di questo post riporta ad un link dove emerge una recente intervista fatta a Lino Banfi. Non c’entra quindi assolutamente nulla l’immagine con la scritta “ciao Lino”, l’attore gode ancora di buona salute e lo scorso anno lo abbiamo visto addirittura nei panni di ballerino a Ballando con le stelle.

Lino Banfi sta bene e si gode la sua vita da quasi novantenne ormai, con qualche ospitata in tv e la voglia di non abbandonare ancora questo campo. Purtroppo però, con questo post ingannevole presente su Facebook, in molti hanno pensato alla morte di Lino Banfi, con questa bufala che nelle ultime ore è diventata molto virale.

Semplicemente si è cercato di attirare l’attenzione su un articolo con un titolo acchiappaclick, ma generando la più classica delle fake news. Prima di commentare un post o condividere una notizia presente sui social, è importante sempre approfondire la fonte, il rischio di alimentare ulteriormente delle bufale è infatti molto alto.

Se fosse realmente morto Lino Banfi la notizia sarebbe stata riportata dai principali telegiornali italiani e non solo, in pochi secondi il web avrebbe parlato di tale scomparsa. Questo è il primo punto da tener presente quando si legge un titolo ambiguo che fa credere alla morte di un personaggio famoso. Diamoci un taglio, dunque, sulle ultime notizie riguardanti Lino Banfi oggi, essendo il quinto malinteso che sembra darlo per morto.

