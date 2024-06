Addio ai film di Lino Banfi: quarta versione dell’equivoco che lo dà per morto

Alcuni utenti stanno dando l’addio ai film di Lino Banfi, in merito alla quarta versione della notizia falsa che lo dà per morto. Nuovo post presente sui social a cui bisogna prestare molta attenzione in queste ore e che sta circolando su Facebook con una certa celerità, diffondendo una notizia assolutamente falsa. Si tratta di un’immagine che ritrae la figlia di Lino Banfi in lacrime in cui annuncia che il papà non c’è più.

Nessun addio ai film di Lino Banfi: quarto rilancio del clickbait che dà per morto l’attore

Ennesima forzatura sul tema, dopo la terza smentita che risale a poche settimane fa. Attenzione a questi post che non lasciano alcuno scampo ai meno attenti, pronti a commentare con le consuete frasi di cordoglio per il vip in questione. Non è assolutamente morto Lino Banfi, l’attore è vivo e semplicemente qualcuno si è divertito a diffondere questo clickbait per attirare quegli utenti che sono meno attenti e non consultano le fonti.

Siamo abituati ad assistere a questi post riguardanti la morte di personaggi famosi e non è nemmeno la prima volta che si parla di morte di Lino Banfi. Questa volta però è stata tirata in ballo anche la figlia, Rosanna Banfi, che avrebbe fatto questo annuncio in tv. Si tratta del solito metodo utilizzato da alcuni siti o blog per attirare l’attenzione degli utenti ed avere in questo modo più visibilità.

Con questo stratagemma però non si fa altro che diffondere notizie false, come questa relativa alla morte di Lino Banfi. Qualcuno per fortuna non crede sempre a ciò che viene scritto sui social, commentando in maniera negativa questi post che traggono in inganno numerosi utenti. Prima quindi di condividere una notizia o un post che puzza di fake, bisogna sempre aggiornarsi sulle fonti.

Nel caso del post sulla morte di Lino Banfi basta farsi un giro sui principali notiziari italiani per capire come non sia una notizia vera. Qualora dovesse accadere una cosa di questo tipo tutti ne parlerebbero. Ormai sono tantissimi i blog che creano questi post ambigui per attirare i vari utenti su un determinato post o articolo, ma è bene evitarli e non dargli importanza.

Lino Banfi sta bene e non è assolutamente in pericolo di vita. Smettiamola, dunque, con l’addio ai film di Lino Banfi, in merito ad una quarta variante del malinteso che lo dà per morto oggi.

