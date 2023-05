Annuncio di Michela Murgia sulla malattia e significato di famiglia queer nella sua vita

In tanti ci hanno chiesto un approfondimento a proposito del significato di famiglia queer, a margine dell’annuncio di Michela Murgia a proposito della sua malattia. La giornalista, già in passato al centro di alcuni articoli per dibattiti accesi avuti in tv con altri personaggi televisivi, purtroppo nelle ultime ore ha confessato che le restano pochi mesi di vita. In occasione di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, si è scesi in dettagli sul brutto male che l’ha colpita.

Conferme per l’annuncio di Michela Murgia sulla malattia e significato di famiglia queer

In particolare, Michela Murgia ha parlato della sua malattia citando un tumore al quarto stadio. Sostanzialmente, un male non operabile e non “beccato” in tempo utile durante la fase Covid che abbiamo attraversato in questi anni, con metastasi “già nei polmoni, nelle ossa, al cervello”. Insomma, non avrebbe senso finire sotto i ferri, al punto da parlare anche della casa appena acquistata per avere a stretto contatto i suoi cari.

Affrontando quest’ultimo argomento, ha menzionato la sua famiglia queer. Tanto è bastato per innescare una serie di ricerche, in quanto in pochi prima di oggi conoscevano effettivamente il significato di famiglia queer. Cosa vuol dire? Si tratta di un nucleo che viene a crearsi da una coppia non eterosessuale e cisgender. O da più persone. Tali soggetti, dunque, iniziano ad autodefinirsi famiglia, pur venendo meno un legame biologico tra loro.

Senza scendere nel dettaglio in merito alla vita privata di Michela Murgia, a maggior ragione dopo l’annuncio riguardante la sua malattia, quanto dichiarato a proposito della nuova casa consente quantomeno di far luce sul significato di famiglia queer. Inutile dire che, ad oggi, non esista ancora un riconoscimento formale ed ufficiale per nuclei di questo tipo, al punto che le notizie di oggi hanno alimentato discussioni in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.