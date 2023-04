Annunciano Orazio Fatman morto, disc jokey di riferimento a Roma: alcune riflessioni

In queste ore in tanti, sui social, stanno parlando di Orazio Fatman morto. Probabile che buona parte dei nostri lettori non sappia chi sia, ma possiamo assicurarvi che soprattutto negli ambienti romani sia un disc jockey che ha fatto la storia nella Capitale. Non è un caso che in tantissimi gruppi tematici su Facebook non si parli d’altro oggi 5 aprile. La notizia sta circolando da alcune ore, ma non essendo un personaggio pubblico con ufficio stampa al seguito, allo stato attuale non abbiamo la possibilità di confermare al 100% l’autenticità della sua dipartita.

Cosa sappiamo in merito alle voci su Orazio Fatman morto oggi 5 aprile

Un po’ come avvenuto diversi mesi fa con un personaggio famoso su Youtube, vale a dire Omar Palermo, purtroppo ci si deve basare sul sentito dire e sul passaparola innescato dai social network. Per questa ragione, non ce la sentiamo di usare il tag “notizia vera” a proposito di Orazio Fatman, ma possiamo promettervi che terremo d’occhio questa vicenda, nel tentativo di darvi maggiori riscontri nelle prossime ore.

Alcune riflessioni a margine sulle indiscrezioni che questo mercoledì ci parlano di Orazio Fatman morto, però, sono opportune. Quando vengono a mancare personaggi famosi solo per una nicchia, infatti, spesso e volentieri le fonti diventano proprio gli utenti che hanno avuto a che fare con loro in questi anni. A volte si tratta di competitors, a volte di semplici sostenitori. Ed è proprio quello che sta avvenendo stamane con il disc jockey tanto popolare soprattutto a Roma.

La situazione potrebbe essere più chiara già nelle prossime ore magari. Già, perché un post di un parente stretto del disc jockey potrebbe in qualche modo smentire o confermare i rumors su Orazio Fatman morto. Qualora ci fossero novità in merito, non esiteremo ad aggiornare il nostro articolo di oggi per chi è in apprensione.

