Annunciano che Striscia la Notizia chiude per ascolti bassi, ma è solo un malinteso

Qualcuno sta annunciando che Striscia la Notizia chiude per ascolti bassi, ma è solo un titolo decontestualizzato. Non è inusuale che vecchi articoli del web si ritrovino nuovamente a circolare dopo mesi o anni sui vari social e quest’oggi ad essere frainteso è un articolo di giugno che riguarda Striscia La Notizia. La nota trasmissione ideata di Antonio Ricci si è ritrovata al centro dei trend per un titolo di questo vecchio articolo che è stato assolutamente frainteso.

Falsa la voce secondo cui Striscia la Notizia chiude per ascolti deludenti: scendiamo in profondità

Malinteso che ricorda molto quello sul Grande Fratello, da noi trattato di recente. Si parla di una notizia diffusa poco prima della scorsa estate in cui si parla della chiusura di Striscia La Notizia e di cosa andrà in onda al suo posto. A molti è bastato leggere questo titolo per diffondere la notizia dell’effettiva chiusura della trasmissione di Antonio Ricci, che vede attualmente come presentatori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

Da questo titolo di un vecchio articolo, in cui in realtà si parla della pausa estiva del tg satirico, ecco che molti hanno pensato come non andasse più in onda Striscia La Notizia. In questo periodo in cui Mediaset ha un po’ cambiato le regole, facendo fuori alcuni presentatori storici della rete di Cologno Monzese, qualcuno avrà pensato come anche Striscia La Notizia potesse dire addio alla messa in onda.

Sicuramente gli ascolti non sono più quelli di un tempo, ma la trasmissione satirica di Antonio Ricci è ancora molto seguita, ci sono tanti affezionati che attendono i vari servizi di inchiesta e quelli più divertenti. Probabilmente trascorreranno ancora degli anni prima che si possa parlare di un’effettiva chiusura di Striscia La Notizia, è quindi sempre bene fare attenzione a ciò che emerge sul web.

Qui semplicemente è stato frainteso il titolo di un vecchio articolo legato a Striscia La Notizia, ma il più delle volte si divulgano fake news decisamente più difficili da digerire. Quello che conta è sempre informarsi a dovere prima di diffondere qualsiasi link sui social, questa è una regola che dovrebbero seguire tutti gli utenti del web. Insomma, basta coi titoli “Striscia la notizia chiude”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.