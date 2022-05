Ancora non vedo i “mi piace su Facebook”: 3 soluzioni ai problemi se l’app non fa vedere i like

Vi confermo che ancora non vedo i “mi piace su Facebook”, con problemi che persistono in queste ore all’interno del social network. Dunque, l’app non fa vedere i like ai nostri post, anche se come accennato questa mattina con un altro articolo, pare che la questione sia circoscritta proprio all’applicazione. Altamente probabile che si tratti di un’anomalia server, forse legata ad un recente aggiornamento per utenti Android ed iOS, al punto che ora come ora ci sarebbe poco da fare per il singolo utente.

Non vedo i “mi piace su Facebook”: le potenziali soluzioni ai problemi con l’app che non fa vedere i like

Dunque, in questi minuti non vedo i “mi piace su Facebook”. Dall’assistenza tecnica, purtroppo, ancora non arrivano comunicazioni ufficiali in merito a milioni di utenti in giro per il mondo brancolano nel buio. Dando uno sguardo ai vari feedback di iscritti che hanno effettuato dei test, potrebbero esserci tre soluzioni potenziali da prendere in esame in questi minuti per mettersi alle spalle i problemi. Se l’app non fa vedere i like, infatti, possiamo provare ad anticipare le mosse dei tecnici.

Come scritto poche ore fa, è possibile che la situazione possa essere gestita tramite un aggiornamento da sfornare al volo, o addirittura in remoto, senza ulteriori download. Tuttavia, se non vedo i “mi piace su Facebook”, è possibile concentrarsi su tre strade alternative rispetto ai problemi emersi tra giovedì sera e venerdì mattina. In particolare, se l’app non fa vedere i like potete in primis accedere alla versione web dell’app, via desktop o recandovi nella home con il browser mobile.

Ancora, dovrete monitorare costantemente l’eventuale disponibilità di nuovi aggiornamenti per l’app. In terza istanza, provate a svuota la cache di Facebook sul device. Dunque, se da un lato non vedo i “mi piace su Facebook”, abbiamo strade da seguire per affrontare i problemi di oggi con l’app che non fa vedere i like secondo i riscontri presenti su Down Detector.

