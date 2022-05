Non vedo i like su Facebook: nessun dato disponibile e perché non si vedono

Non vedo i like su Facebook questo venerdì, con tanto di messaggio “nessun dato disponibile”. Un problema per nulla isolato, riscontrato anche dalla nostra redazione, ma solo con alcuni account, al punto che ora in tanti ci chiedono perché non si vedono le persone che hanno mostrato apprezzamento per un post. Questione davvero di difficile lettura, che va ben oltre alcuni provvedimenti resi ufficiali dal social network in questione in passato, come abbiamo avuto modo di registrare con altri articoli che abbiamo pubblicato.

Dunque, oggi 27 maggio non vedo i like su Facebook. Il messaggio “nessun dato disponibile” rappresenta una vera e propria anomalia e, ve lo diciamo subito, al momento non ci sono risposte ufficiali per coloro che chiedono “perché non si vedono?”. Abbiamo provato ad interpellare alcune fonti vicine alla piattaforma di Mark Zuckerberg, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo riscontri definitivi.

Apparentemente, potremmo sottolineare che il problema riguardi prevalentemente coloro che utilizzano l’app da mobile. Già, perché da desktop l’anomalia pare non presentarsi. Possibile, ma non certo, che il bug sia legato a qualche aggiornamento dell’app ufficiale ottimizzata per sistemi operativi Android e iOS. Speriamo di saperne di più nelle prossime ore, ma c’è fiducia sul fatto che il bug possa rientrare già in giornata. Come accade spesso e volentieri con questa piaffaforma.

Ricapitolando, non vedo i like su Facebook, al punto che diversi utenti stanno segnalando l’apparizione del messaggio “nessun dato disponibile”. Perché non si vedono? Non è ancora chiaro, ma vi invitiamo a tenere sotto controllo il vostro store di riferimento per le applicazioni, visto che a breve potrebbe arrivare un aggiornamento con il quale riusciremo a superare una volta per tutte il problema riscontrato in Italia tramite Down Detector.

